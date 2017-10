Digi oferă contănţeanilor 500 de lei cadou la abonare!

Digi oferă contănțeanilor 500 de lei cadou la abonare!

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Compania RCS & RDS desfășoară în Constanța, în perioada 12 septembrie – 15 octombrie 2016, o campanie promoțională prin care oferă 500 lei cadou noilor clienți (persoane fizice) veniți în universul Digi! Valoarea cadoului este obținută prin însumarea valorilor aferente fiecărui serviciu nou contractat pe o perioadă de 24 de luni, respectiv 250 de lei pentru abonarea la serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și 250 de lei pentru abonarea la serviciul de internet de mare viteză prin fibră optică Digi Net Fiberlink 300, 500 sau 1000.Clienții vor putea decide cum vor utiliza suma de 500 lei primită cadou de la Digi: ca avans la achiziționarea unui smartphone din oferta Digi Mobil sau pentru plata facturilor de servicii Digi, în cuantum de 50% din valoarea fiecărei facturi lunare, până la epuizarea întregii sume cadou.În cazul serviciului de televiziune Digi TV digital, cu prețuri începand de la 28,06 de lei/lună (TVA inclus) pe langa suma cadou de 250 de lei, abonații se vor bucura vizionând 100 de canale TV digitale și 23 de canale in format HD, cuprinzând toate genurile de emisiuni: generaliste, știri, filme, documentare, muzică, sport, lifestyle. Suma cadou de 250 de lei se aplică și pentru contractarea unui abonament la serviciul Digi TV analogic, cu prețul de 24,19 lei/lună (TVA inclus).Tot 250 de lei primesc și clienții noi care se abonează la oricare serviciu de internet de mare viteză prin fibra optică Digi Net Fiberlink . Aceștia vor plăti doar: 28 de lei/lună (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 300, cu viteze de până la 300 Mbps; 39 de lei/lună (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 500, cu viteze de până la 500 Mbps și 45 de lei/lună (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 1000, cu viteze de până la 1000 Mbps. De asemenea, clienții Digi Net Fiberlink care își activează până la 31 decembrie 2016 contul Digi Play (serviciu de video la cerere), pot urmări online, fără niciun cost suplimentar la abonament până la 31 iulie 2017, un conținutul variat de filme, seriale noi „Hot from the U.S.”, concerte și animații pentru copii. Un alt beneficiu pe care îl primesc noii clienți care optează pentru serviciul Digi Net Fiberlink este router wi-fi AC 1200 oferit gratis!În plus, noii clienți își pot suplimenta valoarea cadoului primit de la Digi cu înca 100 lei pentru fiecare abonament de telefonie mobilă Optim Nelimitat contractat, iar valoarea poate crește în cazul în care contractarea se face prin portarea unui număr în rețeaua Digi Mobil. Mai exact aceasta devine 150 lei pentru cei care contractează un abonament de telefonie mobilă Optim Nelimitat și portează un număr de cartela (prepaid), respectiv 200 lei pentru cei care aleg un abonament de telefonie mobilă Optim Nelimitat și portează în rețeaua Digi Mobil un număr de abonament (postpaid).De asemenea, suma cadou poate crește și prin contractarea serviciului de telefonie fixă Digi Tel , la abonamentele În Familie sau Național, cu o valoare de 50 lei pentru fiecare dintre acestea.Campania promoțională este supusă unor termeni și condiții disponbile în magazinele participante.