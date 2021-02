Diana Șoșoacă blocată pe Facebook: Doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre

Senatoarea Diana Șoșoacă a declarat joi că că i-a fost blocat contul de Facebook și amenință că va acționa în instanță rețeaua de socială. Senatoarei i-a fost blocat contul după ce a jignit o internaută.







„Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea” , a declarat avocata la Romania TV, potrivit G4Media.







Senatoarea a anunțat că va da în judecată Facebook-ul pe motiv că nu ar fi normal să blocheze conturile politicienilor. Șoșoacă a mai spus că va folosi contul soțului și că își va face și alte două-trei conturi pentru a putea ține legătură cu fanii săi.







Contul de Facebook este în continuare activ, însă Șoșoacă nu mai poate publica mesaje noi.