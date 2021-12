Diabetul a făcut, oficial, 45.000 de victime, în județul Constanța

„Mai mult decât atât, din cauza pandemiei, ne așteptăm la o creștere a incidenței diabetului, pentru că, s-a stabilit științific că diabetul şi Covidul sunt strâns intercorelate, afectând celula Beta, și, din această cauză, o parte dintre pacienți au avut o agravare a simptomelor și o parte dintre persoanele care au avut Covid-19 au un diagnostic de diabet zaharat nou descoperit. Totuşi, este greu să facem estimări, însă, noi suntem pregătiți să preluăm acești pacienți. Singura recomandare pe care aș face-o eu este să își facă cel puțin un control pe an, şi aici mă refer la cei care nu au factori de risc și cei cu factori de risc, un control de două ori pe an. Cred că asta ar arăta care este adevărata creștere a numărului de persoane cu diabet, iar în ceea ce privește bolnavii, și ei ar fi în siguranță, pentru că diabetul este o boală cardiovasculară. Ca urmare, aceste persoane au un risc de două-trei ori mai mare de a dezvolta complicații cardiovasculare decât un diabetic. Și cum prevenția este întotdeauna cea mai bună, ar trebui ca oamenii să se gândească la prevenție înainte de apariția bolii. De ce sunt atât de multe cazuri? Nu este vorba despre o alimentație haotică, ci de stilul de viață. În plus, există o corelație foarte strânsă între diabet și obezitate, din cauza stilului de viață sedentar, cu multe preparate procesate, cu fast-food. Așa că, atât timp cât lumea nu schimbă nimic în viața lor, riscul de diabet este foarte mare”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.

Dr. Doina Catrinoiu, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, şeful secţiei Medicală 1 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, precizează că, de fapt, acesta este trendul mondial, situația nu este întâlnită numai la noi, deci și Constanța se aliniază la ceea ce se întâmplă, acum, în întreaga lume. Mai rău este că nici cu prezentarea la medic nu stăm foarte bine, deoarece avem mulți pacienți bolnavi, dar care nu se prezintă la medic pentru a fi luați în evidență, iar cel mai mare procent nu se investighează, deci nu pot avea un diagnostic de certitudine.