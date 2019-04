Dezinteres la bursa locurilor de muncă. Constănţenii preferă să ia şomaj, în loc să lucreze

Dezinteres la bursa locurilor de muncă. Constănțenii preferă să ia șomaj, în loc să lucreze

Bursa Generală a Locurilor de Muncă s-a desfășurat, vineri, la Constanța la campusul Universității „Ovidius”, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani. Ca de obicei, oferta a cuprins o paletă diversificată de joburi, numărul total fiind de 2.697, din care 65 pentru absolvenții de studii superioare.Din păcate, la finalul zilei, reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) au declarat că la eveniment au participat 700 de persoane din totalul celor aproximativ 8.000 de șomeri câți există în județul nostru la acest moment. Din totalul celor prezenți, 450 au fost selectați în vederea încadrării. Având în vedere deficitul de forță de muncă ce există pe piață, 250 de constănțeni au primit promisiunea că vor fi angajați săptămâna viitoare, numai șase dintre ei având studii superioare.Ce se întâmplă, însă, cu sutele de șomeri care sunt înregistrați în baza de date a AJOFM? Se pare că mulți dintre ei preferă să stea liniștiți acasă și să încaseze indemnizația de șomaj de la stat, pentru că altfelși-ar căuta de muncă. Am surprins pe ici-colo câteva persoane care își căutau de muncă, dar destul de superficial. Într-un loc nu le convenea programul, într-altul salariul sau fața angajatorului.„Vroiam să mă angajez ca instalator, dar nicio ofertă nu-mi este pe plac, așa că mai bine iau șomaj în continuare”, ne-a declarat un constănțean.De partea cealaltă, agenții economici au pus la dispoziția șomerilor posturi de sudori, strungari, ingineri nave, cameriste, grădinari, croitori, psihologi, bucătari, recepționeri hotel, agenți vânzări, șoferi etc. Cele mai multe oferte au venit din partea următoarelor firme: Șantierul Naval Constanța, Damen Shipyards Mangalia, Dunărea Hotels, Hotel „Jupiter Junona”, Romtextil și UnitaTurism Holding.„Avem un număr mare de oferte. Din păcate, mulți dintre agenții economici de pe litoral și-au fidelizat personalul și nu mai trec pe la noi sau la bursă. Probabil că acest lucru se întâmplă și din cauza lipsei de cunoaștere a legislației din partea lor, pentru că ei ar putea beneficia de diverse avantaje, dacă iau șomeri. O altă problemă legată de cei care își desfășoară activitatea pe litoral se referă la faptul că sezonul estival nu durează mai mult de 3-4 luni și atunci cei care lucrează nu pot beneficia de avantajele indemnizației de șomaj, care cere neapărat un an de zile lucrat în ultimii doi ani”, ne-a declarat Gheorghe Bușu, directorul AJOFM Constanța.Precizăm că evenimentul s-a adresat tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional spre ocupații cu posibilități de menținere a raportului de muncă pe termen mediu și lung.În același timp, s-a urmărit creșterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, existând posibilitatea interacțiunii directe dintre angajator și solicitant.