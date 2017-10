DEZASTRUL DIN SUDUL LITORALULUI / Jupiter, între neglijenţa autorităţilor locale şi investiţiile agenţilor economici

DEZASTRUL DIN SUDUL LITORALULUI / Jupiter, între neglijența autorităților locale și investițiile agenților economici

Aflată între Neptun și Saturn, stațiunea Jupiter nu a fost ocolită de criza de turiști din perioada în care litoralul românesc căzuse în dizgrație. Investitorii nu s-au lăsat însă descurajați și, de câțiva ani, au refăcut hotelurile, barurile și terasele, în speranța de a atrage cât mai mulți turiști.Aspectul stațiunii s-a schimbat, însă, autoritățile locale nu au ținut pasul cu investițiile private. Așa se face că trotuarele și spațiile verzi arată jalnic, mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, atunci când măcar erau noi. Iar locurile de petrecere a timpului liber lipsesc aproape cu desăvârșire. Acum totul este ponosit și vechi, iar buruienile sunt singurele care dau aspectul verde al stațiunii.Printre hoteluri, au apărut adevărate păduri virgine. Este bine că vedem multă verdeață, dar cu un minim de efort din partea autorităților locale, acestea ar putea deveni oaze de umbră și răcoare pentru amiezile toride din timpul verii. Nu trebuie decât un pic de grijă pentru iarbă și pentru copaci, câteva alei de prome-nadă și niște băncuțe ici acolo, pentru turiștii care se retrag la prânz de pe plaje.Atenție unde parcați!Turiștii veniți în Jupiter ar trebui să-și parcheze mașinile în parcările cu stâlpi și grinzi de beton, construcții de tristă amintire. Nimeni nu are însă curaj să-și lase mașina sub o astfel de țesătură de bucăți de beton vechi de mai bine de treizeci de ani. Iar la șosea, băncile de odihnă, una sau două, câte mai sunt, arată de parcă au făcut războiul. Sunt rupte, cu vopseaua jupuită, ca și cum Primăria nu are bani nici măcar pentru o pensulă și o cutie de culoare.Plajele sunt pline de ruineÎn vremurile ei de glorie, stațiunea Jupiter era plină de turiști, iar plajele aproape că erau neîncăpătoare. Acum plajele sunt populate numai de scoicile aduse la mal de valuri, de-a lungul iernii, și de ruinele unor restaurante lăsate în paragină. Chiar la intrarea pe plajă, turiștii sunt întâmpinați de zidurile înnegrite ale unor foste construcții. De ani de zile nu reușește nimeni să le dărâme. Primăria fie se face că nu le vede, fie nu este suficient de determinată să scape de ele.Agenții economici de pe plaja Jupiter se plâng că sunt împovărați de atâtea taxe și că li se cer tot timpul bani, sub diferite pretexte ale birocrației. „De câțiva ani deschid în fiecare vară o terasă pe plaja din Jupiter. Mereu strângem gunoaiele și facem treaba autorităților locale, după care suntem taxați la tonă, cu facturi de mii de lei. Primăria nu mișcă niciun deget. Ni s-a spus ca la 1 Mai să fie curățenie. Noi am venit și ne-am conformat, dar ei nu au făcut nimic. Autoritățile locale ne ajută cu amenzi. Și atât”, ne-a spus, foarte supărat, Costel Ilie, din Călărași.Primăria Mangalia a impus taxa pe paragină tocmai pentru a-i determina pe agenții economici să-și renoveze hotelurile, restaurantele, terasele, dar a uitat să privească în propria curte. Poate că tocmai ea ar trebui să fie prima amendată pentru starea stațiunilor din sudul litoralului.