Dezastrul din Parcul de la Primărie. "Să fie scoşi la muncă asistaţii social din cartierul Henri Coandă!"

Raspundem constantenilor...

Stimati constanteni , cei din ghetoul Henri Coanda,sunt implicați in alte munci sezoniere. O parte lucreaza la vanzarea gogosilor,a porumbului fiert in Mamaia cat si pe plajele din Constanta.Alta parte lucreaza la cules de celulare,haine genti si portofele.Altii,doar 1-2% sunt in sejur la Poarta Alba. Dragi locuitori ai Constantei,acesti asistati si-au dobandit dreptul de a lucra in aceste domenii datorita voua.Cine l-a votat pe Mazare timp de 12 ani?Voi.Cine l-a votat pe Fagadau?Voi.Asa ca ciocul mic si la taiat de buruieni! PS.Daca in Noiembrie o sa votati tot cu gasca lui Stroe &Fagadau, o sa bagati si la lopata la dezapezire in iarna 2016-2017. PS.Prin votul exprimat in toti acesti ani v-ati aratat dragostea fata de acesti viermi.Acum bucurați-vă de ei si nu mai comentati