Dezastrul de sub podul IPMC: „Este jale. Suntem ultimii oameni“

Podul IPMC este unul dintre cele mai vestite din Constanța. S-a tot vorbit despre el, despre cât de distrus este, despre bucățile de beton care cad în curțile oamenilor și despre cât de șubrezit este. Puțini au văzut însă vreodată și cum arată zona de sub pod, mai ales în apropierea Bd-ului I.C. Brătianu.Cu toții suntem preocupați despre cum arată podul IPMC la suprafață, dacă și cât mai rezistă traficului intens și când se va circula normal pe el. Însă nu ne-am uitat niciodată dedesubt, să vedem ce este acolo și, mai ales, cum locuiesc oamenii de sub pod. S-au obișnuit cu zgomotul, cu poluarea, chiar și cu bucățile de beton care le cad în curte, dar nu se pot obișnui sub nicio formă cu mizeria și mirosul de sub pod. Locatarii caselor și ai blocurilor din zonă sunt disperați. La orice oră din zi și din noapte, li se înfățișează în fața ochilor cel mai urât peisaj: mormane de gunoaie, de la resturi menajere la resturi de construcții, cadavre de câini sau alte animale și oameni ai străzii căutând adăpost de ploaia ori de ninsoarea de afară. „Pur și simplu nu mai putem!“„Este insuportabil! Pur și simplu nu mai putem. Cum ieșim din scară dăm nas în nas cu așa ceva. Nu este de ajuns că ne trec camioanele toată ziua prin fața geamului, mai trebuie să suportăm și mizeria de dedesubt”, ne-a zis indignat, unul dintre locatari. Oamenii spun că au făcut tot felul de demersuri pentru a opri depozitarea gunoaielor sub pod, dar este inutil. „I-am gonit pe cei care vin și se aciuează pe aici. Că ei strâng de prin gunoaie și aduc toate mizeriile. Noi nu aruncăm locatarii, căci avem tomberoanele la doi pași, chiar dacă sunt puse chiar lângă locul de joacă al copiilor. Alții vin și aruncă tot ce nu le mai trebuie. Mai lipsește să ieșim noi, toți vecinii, să facem curat. Dar într-o săptămână se face la loc”, ne-a mai spus un alt locatar. „Acum este bine, că este iarnă, dar vara miroase îngrozitor. Este un focar de infecție, chiar la ușa noastră. Și sunt mulți câini. Unii sunt pașnici, dar mai apar și răi care ne latră și ne sperie copiii”, a adăugat o vecină de-a bărbatului.„Și noi trăim tot în Constanța!“Locatarii spun că au ajuns la limita suportabilității și că nu vor decât să trăiască în condiții decente. „Se tot laudă Mazăre că a făcut și a dres în Constanța. Dar pe noi ne lasă să stăm în mizeria asta. Nu ia nicio măsură, că zice că nu este podul lui. Dar noi ai cui suntem? Și noi trăim tot în Constanța și noi plătim taxe și impozite!”, a completat locatarul.Ceva mai la stânga, dincolo de Bulevardul I.C. Brătianu, singura porțiune curată de sub pod, intrăm într-un alt ghetou. Și acolo situația este la fel de „urât mirositoare”. Gunoaiele zac peste tot. Mai grav este că oamenii care locuiesc aici sunt nevoiți să treacă pe sub pod și printre gunoaie ori de câte ori vin sau pleacă de acasă. „Este jale. Suntem ultimii oameni. Nici nu putem să vindem să ne mutăm de aici, căci nu vrea nimeni să cumpere casele noastre. Suntem condamnați să stăm cu bolovanii de beton deasupra capului și cu gunoaiele la poartă”, ni s-a plâns aproape deznădăjduit proprietarul uneia din casele de acolo.