Dezastru rezidenţial. Ameninţări, şantaje şi oameni disperaţi. „Nu are unul o autorizaţie aici!”

Zona Tomis Plus este în continuă dezvoltare. Sunt şantiere peste şantiere, se construieşte într-un ritm alert. Însă, mulţi dintre cei care s-au mutat deja trăiesc un coşmar, aşa cum au păţit şi locuitorii unui bloc de pe strada Napoli, când, la finele anului trecut, s-au trezit cu săpături şi cu o autorizaţie de construcţie pentru un imobil cu patru etaje, la doar câţiva metri de balcoanele lor, cu deschidere pe strada Bratislava. Revoltaţi de încălcarea evidentă a regulilor urbanistice, oamenii au făcut sesizări la mai multe instituţii, iar beneficiarul lucrărilor, SC Management Administration Services, a fost amendat pentru nerespectarea autorizaţiei de construcţie. De asemenea, vecinii au solicitat în instanţă suspendarea autorizaţiei de construcţie, iar Inspectoratul de Stat în Construcţii a anunţat că a dispus mai multe măsuri de remediere şi sancţiuni şi, în plus, va analiza modul în care a fost obţinută autorizaţia de construcţie.













Oamenii se plâng însă că, de când cu plângerile, proprietarul societăţii, Daniel Zaif, cel care administrează şi Tomis Development, societatea care are contract cu furnizorii de utilităţi şi prin care sunt alimentate cu energie electrică şi apă blocurile din întreaga zonă, i-ar fi ameninţat că le va tăia curentul. „Vineri (n.r. – 22 ianuarie), a trecut la fapte. A lăsat fără curent electric 19 familii doar pentru că poate. Fără energie electrică nu avem nici apă şi nici căldură. Este inuman ce se întâmplă. Nu numai că nu vom mai vedea lumina soarelui, dar suntem la mâna acestui aşa-zis afacerist care ne şantajează şi se răzbună pentru că nu am stat cu mâinile în sân, să vedem cum construieşte ilegal”, ne-a declarat, sub protecţia anonimatului, unul dintre locatarii blocului afectat.







„Dacă ia foc, cine răspunde?”





Contactat telefonic de „Cuget Liber”, Daniel Zaif, administratorul firmei care construieşte blocul şi al Tomis Development, a negat că ar fi avut vreo implicare în întreruperea curentului electric la blocul de pe strada Napoli. „Eu nu le-am tăiat azi (n.r. – vineri, 22 ianuarie) niciun curent. Ah, că le tai săptămâna viitoare, asta este altceva. Nu mai vreau să am o relaţie cu rău-platnicii şi cei care sunt în ilegalitate. Ei nu au nicio hârtie. Au un cablu băgat la curent. Dacă se întâmplă ceva ce facem, «Colectiv», ce se întâmplă? Să răspund eu? Nu mai vreau. Ei nu sunt în Tomis Plus, în primul rând. Străzile mele sunt predate le primărie, eu nu am treabă cu străzile lor. Ei au străzi private acolo, de aceea nu vin RAJA şi Enel-ul să le facă contracte. Eu nu am treabă cu ei. Se află într-o zonă limitrofă Tomis Plus. Ei nu au cumpărat apartamente de la mine, nu am nicio relaţie cu ei. Doar că le-am dat un aviz la dezvoltatorii care au făcut blocurile, că pot să se înţepe în traf, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îşi ia autorizaţie de construcţie. Nici nu ştiu pe unde au cablurile pe acolo. Dacă ia foc ce se întâmplă? Cine răspunde?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, investitorul Daniel Zaif.





Acesta susţine că are toate documentele în regulă, atât la Tomis Development, cât şi la şantierul unde urmează să fie ridicat blocul cu patru etaje. „Străzile mele sunt predate la primărie. De aceea şi circulă autobuzul pe la noi. Pe la ei nu circulă, pentru că sunt străzi private. Ei sunt ai nimănui acolo. Dacă i-au înşelat alţii cu apartamentele, eu ce vină am? Eu le-am spus ce să facă, să predea drumurile la primărie, apoi fac contracte cu furnizorii. Firmele de utilităţi nu pot să treacă pe acolo pentru că sunt drumuri private. Asta este problema lor, nu că nu îi ajut eu”, a mai spus Daniel Zaif.





În ce priveşte blocul ce urmează să fie ridicat, acesta spune că proiectul este autorizat de Primăria Constanţa. „Blocul este retras nu se face cât era groapa. Am primit azi (n.r. – vineri, 22 ianuarie) o hârtie de la primărie din care reiese că tocmai la blocul de unde s-au făcut reclamaţiile, nu s-a respectat autorizaţia. Dezvoltatorul s-a dus cu balcoanele în faţă, fără să păstreze cei trei metri de la limita de proprietate. Şi au mai închis şi balcoanele. Nu are unul o autorizaţie acolo, nici pe balcoane, nici pe curent, nici pe apă, numai autorizaţie de bloc şi pe acela l-au făcut greşit.



I-au dus mai în faţă. Eu nu ştiu cum au luat recepţia şi toate avizele”, ne-a mai precizat Daniel Zaif.













Trebuie să predea gratuit străzile primăriei





În cursul zilei de duminică, la sesizarea locuitorilor blocului de pe strada Napoli, la faţa locului s-a deplasat senatorul constănţean Remus Negoi, care a mediat tensiunile dintre dezvoltator şi vecinii săi. „De un an de zile fuseseră atenţionaţi prin adrese locuitorii din acea zonă şi îşi rezolve problema utilităţilor. Însă furnizorii de utilităţi nu pot veni deocamdată, acolo, deoarece străzile sunt proprietate privată. Practic, fiecare proprietar al apartamentului respectiv are o parte din stradă. Astfel, asociaţiile de proprietari trebuie să facă toate demersurile să predea, cu titlu gratuit primăriei, acele străzi, să devină drumuri publice. Apoi, vom vedea, cu furnizorii de utilităţi, ce soluţie provizorie ar putea fi realizată astfel încât să se rezolve cât mai repede situaţia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, senatorul Remus Negoi.











Mulţi sunt în situaţii aproape fără ieşire: pentru multe dintre blocuri nici măcar nu a fost respectată autorizaţia de construcţie, străzile sunt proprietate privată, iar cumpărătorii de bună credinţă au căzut într-o capcană pentru care au plătit sume mari de bani ori s-au îndatorat la bănci pentru mulţi ani de-acum încolo.