DEZASTRU ÎN URMA CONTROALELOR! Şeful OPC Constanţa: „Sucuri «fresh» de portocale expirate, reetichetate!”

DEZASTRU ÎN URMA CONTROALELOR! Șeful OPC Constanța: „Sucuri «fresh» de portocale expirate, reetichetate!”

Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat, în cursul zilei de astăzi, controale la mai multe magazine Mega Image din municipiul Constanța. Cu acest prilej, au fost identificate numeroase nereguli, inclusiv faptul că sucurile expirate de portocale expirate erau reetichetate.







Ca urmare a deficiențelor, comisarul șef al Protecției Consumatorilor, Horia Constantinescu, are în vedere solicitarea suspendării activității acestor magazine pe o perioadă de minimum șase luni.







„În cursul acestei dimineți, am desfășurat o acțiune operativă la magazinele Mega Image, plecând de la observarea reetichetării sucurilor «fresh» de portocale, care erau de fapt expirate. Au fost lăsate patru invitații, iar abaterile constatate sunt în mare majoritate repetate, raportând-ne la actele încheiate în ultimele șase luni. Este vorba despre promoții expirate, traduceri incomplete, informații înșelătoare, lipsa informațiilor, așa cum sunt cerute de actele normative în vigoare, deficiențe majore la raionul de legume - fructe etc. De exemplu, a fost identificată cafea doar cu aromă, sosuri «de», dar care conțin doar arome etc. Având în vedere cele de mai sus, CJPC Constanța analizează oportunitatea solicitării către Regionala Protecției Consumatorilor a unei decizii de suspendare a activității pentru o perioadă de la șase la 12 luni”, a explicat directorul OPC Constanța, Horia Constantinescu.







Potrivit acestuia, chiar în timpul controlului, s-a încercat „remedierea” unor deficiențe. „S-a ajuns astfel la lucruri comice, cum ar fi ciocolată ambalată, pe al cărei ambalaj era lipită o altă etichetă cu «pictata manual», după cum se poate vedea în fotografiile realizate la fața locului”, a mai spus șeful OPC Constanța.







Menționăm că am solicitat un punct de vedere reprezentanților Mega Image, dar nu am reușit să-l obținem. De la serviciul Relații Clienți, am fost redirecționați către birourile de la București, unde, până la ora publicării materialului, nu a răspuns nimeni la apel.