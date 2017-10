Dezastru în restaurantele din Mamaia. Tone de carne stricată, confiscate

1

Oameni fara scrupule

La 120 de unitati alimentare 12000 kg de produse alimentare stricat este graoznic ..Pentru banii gasiti in plus in casa de marcat fiscul inchide imediat spelunca ,dar cand acesti iresponsabili produc zeci de mii de portii de mancare care imbolnavesc oamenii masurile sunt prea blande . Din pacate periodic vom citi asemenea articole deoarece comerciantii nu se vor speria de masurile blande luate de autoritati-ei isi scot paguba produsa de amenda intr-o ora de vanzari.Insa daca s-ar inchide spelunca cel putin o saptamana ce frica ar intra in ei.