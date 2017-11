Detalii şocante ies la iveală după moartea Stelei Popescu. În seara galei, actriţa nu a ştiut drumul spre casă

Detalii șocante ies la iveală după moartea Stelei Popescu. În seara galei, actrița nu a știut drumul spre casă

Ştire online publicată Vineri, 24 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița fusese invitată, cu 2 zile înainte să moară, la Gala Femeilor de Succes pentru a primi un premiu, iar toată lumea prezentă a putut observa că doamna teatrului de revistă nu era în apele ei. Avea dificultăți de vorbire, era nervoasă și a scăpat pe jos diploma primită."Sunt plină de draci. M-am îmbrăcat, după aceea m-am culcat. Am făcut fericire, de 2-3 ori, n-am vrut să viu, pe urmă iar am plecat... habar n-am de ce am plecat. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeți în halul ăsta. Sunt al dracului de dracu dracu. Nu mai vin la voi, că nu mă mai chemați, că nu mai pot să mai vin, nu? Eu voi veni, pentru că vă iubesc. Și m-am... Încă o jumătate de oră... M-ați zăpăcit", a spus Stela Popescu pe scenă.Întrebat dacă nu și-a pus niște semne de întrebare în momentul în care Stela Popescu a scăpat din mână premiul abia primit, Dan Cristian Popescu, primarul Sectorului 2, a declarat la România TV că "nu" pentru că pusese totul pe seama supărării."Am văzut-o urcând pe scenă, după care a început acel discurs, care într-adevăr mi s-a părut că este tulburată, că nu este în apele dânsei. Am pus pe seama supărarii pe organizatori. Reproșa că nu a venit mașina, că nu a venit coafeza, că a fost o întârziere. Am crezut că dânsa s-a pregătit și cei care trebuia să o ia nu au mai venit. După eveniment am auzit că a dus-o șoferul acasă", a completat edilul.Dan Cristian Popescu, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a auzit că a avut probleme și după ce a plecat de la gală."Am înțeles că șoferul care a dus-o acasă a spus că a avut probleme în a-și recunoaște casa. Dânsul a spus că a condus-o până în casă. Așa am auzit. În acea seară premiera trebuia să fie la ora 20.00, dansa a întârziat în jur de o oră. Trebuia să fie primul premiu care trebuia să fie acordat și au început cu alte premii. Pentru că deja se intrase într-un alt program, a stat vreun sfert de oră la masă cu Andreea Marin și Monica Anghel. Venise până în afara Bucureștiului, în Otopeni, a mers printre mese, a vorbit cu cele două doamne", a declarat Dan Cristian Popescu, primar sector 2.Tudor Ciuhodaru a declarat la România TV că cei prezenți la gală își puteau da seama că ceva nu este în regulă cu Stela Popescu și puteau cere ajutor medical."Erau tulburări de vorbire, incoerență, tulburări motorii, toate acestea la o persoană de o anumită vârstă puteau sugera un accident vascular cerebral, dar avem o mare problemă în România: educația pentru sănătate. Nimeni nu știe să recunoască aceste simptome. Aceste simptome sunt puse de cele mai multe ori pe seama oboselii, supărărilor. Accidentul Vascular Cerebral este o urgență medicală. Mulți dintre pacienții noștri se recuperează rapid și complet. este o chestiune de timp. Cu cât se intervine mai repede... Minutele sunt de platină, iar ora este de aur. Cele mai multe persoane care suferă un accident vascular cerebral nu recunosc simptomele și nu știu ce să facă în asemenea situații. 70% dintre pacienți nu au știut ce li s-a întâmplat", a spus medicul.Sursa: romaniatv.net