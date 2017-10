Detalii șocante despre pacienții - cobai de la Psihiatrie - INTERCEPTĂRILE PROCURORILOR

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Noi detalii halucinante apar în cazul pacienților-cobai de la spitalul județean din Arad! Mai mulți dintre ei au fost lăsați să moară în chinuri, în subsolul unității sanitare. Asta după ce li s-au administrat medicamente periculoase fără acordul lor. Atunci când nu erau abandonați în subsol, pacienții ajungeau să se sinucidă, din cauza durerilor mult prea mari și a stării de sănătate care se agrava în fiecare zi, în urma administrării medicamentelor, scrie realitatea.netProcurorii au interceptat mai multe discuții incredibile între persoane care știau că pacienții cu boli psihice erau folosiți drept cobai.Medic: O mai murit unu’?Doamnă: Da, mă.Medic:: Din ce?Doamnă: Tot așa o fost în nu știu ce studiu, l-o țipat la beci, nu s-o uitat nici dracu’ la el și-o murit în beci.Medic: Doamne ferește! Da’ la cine era pe studiu atuncea?Doamnă: Nu mai știu.Medic: Și cum l-ați declarat?Doamnă: ...Știi ce-i mai nașpa? Că... substanțe... noi băgăm pacientu’ așa. Doi or fost...Au fost și pacienți care nu au mai suportat durerile mult prea mari provocate de medicamentele administrate ilegal.,,Pacienta declara că aude voci care îi spun să se arunce de la etaj și să se omoare și prezenta un comportament bizar. Am investigat-o și eu, și colega mea, care nu a fost de acord cu includerea ei pe studiu. Când am discutat cu Delia Podea, ea a spus, citez ,,de 40 de ani aude voci care îi spun să se arunce și încă nu s-a aruncat". În aceeași zi în care am avut discuția, pacienta s-a aruncat. A fost dusă de urgență la Timișoara unde s-a constatat paralizie permanentă", a mai declarat o persoană din spitalul groazei.Deși unii pacienți au murit de la medicamente ori s-au sinucis, în acte apăreau ca și cum erau încă în viață, pentru ca studiile să nu eșueze.,,Referitor la pacienta Liliana, în prima jumătate a lunii iunie i s-a făcut o vizită fictivă de studiu, deoarece nu am găsit pacienta. În 20 iunie 2015 am aflat că pacienta decedase cu aproximativ două săptămâni în urmă. Era decedată la momentul vizitei fictive. Delia Podea a declarat în documentele de studiu că pacienta a plecat în Franța."Procurorii mai arată că medicii rezidenți știau despre pacienții transformați în cobai, dar nimeni nu făcea nimic. Le era teamă că șefa secției de psihiatrie, Delia Podea, îi va da afară de la rezidențiat și nu își vor lua examenul de specialitate. Unul dintre ei a declarat că aceasta țipa la rezidenți și îi numea ,,idioți".Surse judiciare susțin că șefa secției de psihiatrie, Delia Podea, a primit peste 350.000 de euro pentru studiile făcute din 2013 până în prezent. În timp ce aceasta se află în arest, procurorii au cerut autopsii pentru mai mulți pacienți care au murit în ultima perioadă.