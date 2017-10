Destinaţii de vacanţă - din Bulgaria, până în ţara lui Moş Crăciun

Destinații de vacanță - din Bulgaria, până în țara lui Moș Crăciun

Este perioada vacanțelor și a concediilor. Dincolo de pregătirile de Crăciun mulți dintre noi se pregătesc de o evadare. La munte pentru schi și săniuș sau în țările calde pentru un bronz de iarnă, indiferent care este destinația, vacanțele sunt întot-deauna mai plăcute atunci când nu le petreci acasă. După o perioadă destul de dificilă, în care puțini români își mai permit să plece în concediu, agențiile de turism și-au adaptat ofertele pentru acest sezon. Sejururi mai scurte, hoteluri mai puțin luxoase, prețuri mai mici. Destinațiile preferate rămân cele peste hotare, mai ales că pachetele din țară sunt, de multe ori, mai scumpe decât cele externe. „Cea mai ieftină ofertă este în valoare de 150 de euro și reprezintă Revelionul pe litoralul bulgăresc. iInclude: transport cu autocarul, cazare trei nopți la hotel de două stele cu demipensiune (mic dejun și cină), masa festivă de Revelion, ghid însoțitor și două excursii (una la Varna și una la Balchik). Este un program pe care îl organizăm de cinci ani și a reprezentat în fiecare an un mare succes. Pentru cei puțin mai pretențioși avem și un pachet la hotel de patru stele, cu ultra all inclusive. Acesta costă 246 euro de persoană, cu transport inclus”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Petrov, reprezentanta unei agenții de turism din Constanța. 1.500 de lei Crăciunul în Bucovina Dacă sunteți iubitori de tradiții românești și vă încântă să cunoașteți cât mai multe obiceiuri, puteți alege un Crăciun în Bucovina. Pensiunile din zonă au pregătit pachete complete în care intră, pe lângă cazare, și cine servite după datinile locului. Din păcate, prețurile sunt destul de mari, un pachet de patru nopți, în intervalul 23-27 decembrie, ajungând să coste 1.300 de lei de persoană. Copiii între 6 și 14 ani plătesc numai 500 de lei, dar primesc jumătate de porție la masă, iar cei peste 14 ani plătesc integral. La Ocna Șugatag este ceva mai ieftin. Un pachet de patru nopți, între 22 și 26 decembrie, costă 700 de lei pe loc în cameră dublă și 850 de lei pe loc în apartament. Pentru trei nopți se plătesc 600 de lei de persoană în cameră dublă și 750 de lei pe persoană în apartament. Tariful include cazare cu pensiune completă, masă festivă în ziua de Crăciun și accesul la piscina cu apă sărată încălzită. Asta în timp ce trei zile de Crăciun la Roma costă 199 de euro de persoană. Sunt incluse două nopți de cazare și transportul cu avionul. Ofertele last-minute, vânate de turiști Pentru cei cu dare de mână, agențiile de turism au scos la interval și oferte mai deosebite. Așa se face că o Gală Imperială de Crăciun în Viena, cu cazare la hotel de trei stele, costă 379 de euro. Ofertele de tip last-minute sunt vâ-nate de mulți turiști. Numeroase agenții au astfel de oferte. Așa am găsit o ofertă pentru Revelion și schi în Austria, cu cazare la un hotel de trei stele. În perioada 26 decembrie - 2 ianuarie, camera dublă costă 83 de euro. Hotelul oferă, pe lângă serviciile de ca-zare și masă, și acces la centrul spa cu piscină, saună, baie cu abur și sală club. În tarif este inclus micul dejun de tip bufet suedez, cină cu trei feluri de me-niu, meniul de revelion cu muzică și DJ. Cele mai scumpe destinații În mod evident, cele mai scumpe pachete sunt cele pentru destinații exotice, precum Republica Dominicană, Thailanda, Jamaica, Cuba, Maldive. Aceste pachete pot costa și 2.500 euro de persoană, însă sunt programe și mai lungi, de minim șapte zile la destinație. Crăciun în țara Moșului Cu siguranță, un Crăciun de neuitat este cel în țara Moșului, Laponia. Șase nopți de cazare la Hotelul Santa Claus, transportul cu avionul, mic dejun, cina și o băutură ca aperitiv pe 23 decembrie, excursie „Întâlnire cu familia lui Moș Crăciun” pe 24 decembrie, decorarea bradului de Crăciun și prepararea de prăjiturele de turtă dulce, cina festivă de Crăciun pe 24 decembrie, excursie la Satul lui Moș Crăciun și Santa Park, cina festivă pe 25 decembrie, îmbrăcăminte termoizolantă, încălțăminte, căciulă și mănuși, ghid local și transport pentru activitățile opționale, toate sunt incluse în cei 1.802 euro de persoană.