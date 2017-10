Design-ul petalelor. Ea e tânăra care dă viaţă florilor

Design-ul petalelor. Ea e tânăra care dă viață florilor

Primăvara, la mare căutare sunt florile, în combinații cât mai vesele și colorate, exprimând apreciere, prietenie și iubire. De cele mai multe ori, o simplă floare dăruită din suflet reprezintă cel mai frumos cadou.Pentru Andreea Vlădușel, o tânără în vârstă de 27 de ani, din Constanța, desig-nul floral este o artă, iar aranjamen- tele pe care le realizează sunt pline de culoare, rafinament și originalitate. În urmă cu câțiva ani, tânăra a renunțat la munca de birou și s-a gândit că trebuie să se reinventeze. Talentul, creativitatea și ima-ginația bogată au recomandat-o în meseria de designer floral, iar astăzi se declară o persoană fericită și împlinită, pentru că face ceea ce-i place cel mai mult.„Povestea mea ca designer florar a început când aveam puțin peste 20 de ani, adică acum vreo șapte ani. Lucram într-un domeniu cu totul diferit, iar lângă biroul meu era o florărie. Nu avusesem niciun contact cu vreo florărie până atunci; cunoșteam doar câteva flori și cam atât. Într-o zi, mă uitam cum se lucrează la florărie și eram fascinată de frumusețea buchetelor și a aranjamentelor. Atunci, m-am gândit să încerc și eu să combin flori. Între timp, m-am împrietenit cu proprietara florăriei și ea m-a lăsat să mă desfășor. Treptat, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și într-o zi am renunțat la job și m-am angajat la florărie”, și-a început Andreea Vlădușel povestea.Pe Andreea am surprins-o în timp ce pregătea un aranjament floral, pentru o ocazie specială. Cu o privire senină, un zâmbet subtil și două mâini dibace, tânăra combina de zor florile în buchet, pe care le alegea din marea de flori din jurul ei cu multă atenție.„Aveam foarte multă imaginație și trebuia să o dezvolt într-un fel. Astfel, am spus că trebuie să merg pe design floral. Îmi sunt foarte dragi florile și de aceea sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Îmi place să le combin, iar inspirația vine tocmai din plăcerea de a lucra cu florile”, spune Andreea.„Să lucrezi cu florile este o artă“ Tânăra este de părere că un designer floral trebuie să aibă o comunicare bună cu clientul, să fie la curent cu noutățile, mai ales că tendințele se schimbă de la un an la altul, și să-și stimuleze permanent imaginația. „Consider că în profesia de designer floral trebuie să fii mereu în priză, să fii la curent cu noutățile, imaginația să-ți meargă în permanență, pentru că astfel vei reuși să faci cele mai inedite combinații. Trebuie să spun că acest domeniu este cumva asemănător cu domeniul vestimentar, deoarece tendințele se schimbă în fiecare an și sezon. Un alt aspect important este comunicarea”, subliniază Andreea.