Deşertul de la malul mării

Deșertul de la malul mării

Spațiul verde dispare văzând cu ochii din orașul de la malul mării. El ocupă doar 5% din întreaga su-prafață a județului Constanța, adică 39.200 de hectare, în timp ce, la nivel național, procentul este de 26%. Minimul de securitate ecologică este de 35%, conform normelor europene. Specialiștii spun că seceta afectează jumătate din teritoriul agricol al țării, iar eroziunea, o treime. După datele Institutului meteorologic, toată zona Dobrogei are un raport de precipitații mai mic decât oricare zonă a țării, de 0,65, fiind cea mai afectată zonă din țară de deșertificare. De aceeași soartă se poate plânge și estul Bărăganului. Previziunile specialiștilor sunt sumbre: verile vor fi din ce în ce mai secetoase, iar tăierile de arbori ne vor face viața din ce în ce mai grea. De parcă n-am sta și așa destul de rău la capitolul spațiu verde, parcurile au devenit locul ideal pentru închinăciune, pentru construirea de mall-uri. Orice petic de spațiu verde din jurul blocurilor a fost retrocedat pentru ridicarea de noi construcții. Primăria, responsabilă pentru avizele de tăiere a copacilor Legea protecției mediului modifi-cată a luat din sarcina agențiilor pentru protecția mediului obligația de a verifica modul în care agenții economici, persoanele fizice sau autoritățile locale respectă prevederile legale referitoare la replantarea arborilor. Mai nou, primăriile dau avize de tăiere ale copacilor, tot ele urmăresc dacă pomii tăiați se replantează. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului ne-au spus că instituția mai are responsabilități doar în ceea ce privește speciile valoroase, cum ar fi nucul, platanul, castanul, stejarul. Conform Legii 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, autoritățile locale sunt obligate să înființeze un registru al spațiilor verzi. Tudorița Tolea, directorul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța a declarat pentru „Cuget Liber“ că, în prezent, se lucrează la normele tehnice pentru registrul spațiilor verzi ale Constanței. Plopii au ajuns pe acoperișul blocurilor În orașul Constanța, precizează Tudorița Tolea, preponderent este plopul. Angajații municipalității au executat lucrări de corecție a acestor arbori acolo unde s-a putut, unde copacul nu prezenta pericol de prăbușire. Unde copacii au împlinit o vârstă venerabilă, iar coroana s-a dezvoltat foarte mult, spune directorul Direcției de Gospodărire Comunală, au fost tăiați. S-au executat lucrări de aliniamente pe bulevardele Ferdinand, Mamaia, Lăpușneanu, 1 Decembrie, Mircea, în stațiunea Mamaia în zona Cazino. „Am avut foarte multe solicitări de toaletare pentru copacii din cvartalele din Tomis II, Tomis Nord. O poveste fără sfârșit este zona de pe I.C. Brătianu – zona Salvare, unde pomii au fost plantați mai deși decât gardul viu. Au crescut și foarte mult, astfel că au ajuns pe acoperișurile blocurilor” – spune Tudorița Tolea. Conifere la malul mării Ce s-a pus în locul lor? Pe par-cursul anului trecut, conform infor-mațiilor primite de la primăria Constanța, s-au plantat 4.000 de arbori: salbe, sălcii, duzi pletoși, tei, frasini, ulmi, magnolii. În afară de parcul Tăbăcăriei, care a fost lăsat ca loc de pepinieră pentru constructorul mall-ului, speciile amintite au fost sădite în parcul primăriei, în cartierul Tomis II, în parcul de la Gară, pe bulevardul Mamaia, la Casa de Cultură. De asemenea, s-a com-pletat aliniamentul de pe 1 Mai și de pe I.C. Brătianu la ieșirea din oraș. La realizările „verzi“ primăria și-a notat și plantarea a 8.000 de ar- buști. Nici în acest an, Primăria nu este modestă la capitolul plantat copaci. Prin programul „Flori de mai”, s-au sădit 10.000 de puieți arbori și 144.000 de arbuști. „În toamnă, vom planta 6.000 de conifere“, spune Tudorița Tolea. Reprezentanții municipalității spun că nu vor fi probleme cu aclimatizarea coniferelor în orașul de la malul mării. Singurul inconvenient este că speciile de conifere cresc mai lent. Casa Domnului nu se conformează legii Conform legislației în vigoare privind administrarea spațiilor verzi, orice investitor care obține aviz de construire pe spațiul verde, trebuie să se prezinte la Primăria Constanța pentru avizarea tăierii copacilor în perimetrul construcției. Tudorița Tolea ne-a spus: „Suntem revoltați pentru că, pentru copacii care s-au tăiat pentru construirea catedralei în parcul de la Casa de Cultură, nu s-a depus nici o solicitare. Suntem cu atât mai mâhniți cu cât în zonă avem specii de magnolie, albițe, conifere și mesteceni".     