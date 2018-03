DESCOPERIRE ISTORICĂ! UN NOU ORGAN ÎN CORPUL UMAN!

Miercuri, 28 Martie 2018.

Oamenii de știință au identificat un nou organ în corpul uman. Ei speră ca această descoperire să-i ajute să înțeleagă mai bine răspândirea cancerului în corp, scrie The Independent.Numit Interstitium, acest organ ar putea fi cel mai mare din corpul uman. Înainte se credea că este vorba de un țesut care se găsea în tot corpul, dar cercetătorii care au realizat studiul publicat în publicația Scientific Reports, susțin că este de fapt o rețea de compartimente pline cu fluid, despre care se presupune că ar avea rolul de a absorbi șocurile.Aceste compartimente se găsesc sub piele, precum și în membrana intestinului, a plămânilor, a vaselor de sânge și a mușchilor și formează o rețea susținută de o serie de proteine puternice și flexibile, informează realitatea.md.Echipa din spatele descoperirii crede că aceste compartimente pot acționa ca „amortizoare” care protejează țesuturile organismului împotriva deteriorării. Doctorii David Carr-Lock și Petros Benias de la Mount Sinai Beth Israel Medical Center au descoperit interstitiumul în timp ce investighau un caz de cancer biliar la un pacient. În acel caz, ei au observat cavități care nu se potriveau cu nici o anatomie umană cunoscută anterior și au apelat la patologul Universității New York, Dr. Neil Theise, pentru expertiza.Pe langa capacitatea lor de a amortiza organele corpului și de a le proteja, cercetătorii au descoperit dovezi că celulele canceroase de la tumori ar putea să-și facă drum prin intermediul interstitiumului în sistemul limfatic. Acest organ oferind astfel o cale de răspândire a cancerului în corp. Înțelegerea acestei frontiere descoperite recent în anatomia umană ar putea permite oamenilor de știință să dezvolte noi teste pentru cancer.Această constatare are potențialul de a conduce progrese uriașe în medicină, inclusiv posibilitatea ca eșantionarea directă a fluidului din Interstitium să devină un instrument puternic de diagnosticare.