Descoperă beneficiile magneziului pentru trup şi minte

Magneziul este un mineral crucial pentru funcția corpului, acesta ajuta la menținerea tensiunii arteriale normale, a oaselor puternice și a ritmului cardiac constant. Magneziul este un mineral important, care joacă un rol în peste 300 de reacții enzimatice din corpul uman. Numeroasele sale funcții includ ajutorul în ceea ce privește funcția musculară și nervoasă, reglarea tensiunii arteriale, dar și susținerea sistemului imunitar. Magneziul este vital pentru multe funcții ale corpului. Obținerea suficientă a acestui mineral poate ajuta la prevenirea sau tratarea bolilor cronice, inclusiv a bolii Alzheimer, a diabetului de tip 2, a bolilor cardiovasculare și a migrenei.De asemenea, magneziul ajută foarte mult pentru menținerea unui echilibru psihic la nivel optim. Nivelurile scăzute de magneziu nu provoacă simptome pe termen scurt. Cu toate acestea, nivelurile cronice scăzute pot crește riscul de hipertensiune arterială, boli de inimă, diabet de tip 2 și osteoporoză. Prea mult magneziu din alimente nu este o preocupare pentru adulții sănătoși. Cu toate acestea, același lucru nu se poate spune pentru suplimente. Dozele mari de magneziu din suplimente sau medicamente pot provoca greață, crampe abdominale și diaree. În plus, magneziul din suplimente poate interacționa cu unele tipuri de antibiotice și alte medicamente.Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți în vedere suplimentele de magneziu, mai ales dacă utilizați în mod obișnuit antiacide sau laxative care conțin magneziu.