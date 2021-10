Deputatul Bogdan Bola: „Pasarela se va distruge până se hotărăsc băieţii «capabili» de la Bucureşti să o salveze!”

Deputatul PNL constănţean Bogdan Bola se plânge de lentoarea cu care Ministerul Economiei se preocupă de soarta pasarelei de la Cazinoul din Mamaia, în prezent îngropată în nisip pentru conservare. Acesta susţine că fostul ministrul, Claudiu Năsui, a transmis un „răspuns halucinant”, după aproape un an de la sesizarea cu privire la situaţia pasarelei.„Ministerul Economiei nu are habar, la acest moment, nici măcar de situaţia patrimonială a Pasarelei… adică a cui este. Nu au acte, aşa că au tras de timp până în acest moment”, precizează deputatul constănţean.Acesta oferă şi un fragment din răspunsul cu pricina: „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului poartă discuții cu lichidatorul SC Litoral SA, privind clarificarea unor aspecte ce țin de situația patrimonială a societății, între alte elemente regăsindu-se și Pasarela Regală din Mamaia. După lămurirea acestor aspecte, se va iniția proiectul de hotărâre de Guvern pentru înscrierea bunului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului, iar după înscrierea bunului în acel inventar se va iniția un proiect de act normativ pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Culturii”.Bogdan Bola trage un semnal de alarmă cu privire la soarta pasarelei, despre care spune că este în pericol dacă se tot tărăgănează reabilitarea ei. „Singura soluție rapidă pe care o văd, pentru a începe o viitoare reabilitare, este ca Primăria sau Consiliul Județean Constanța să intabuleze Pasarela respectivă și să facă apoi chiar ei acel transfer de proprietate către Ministerul Culturii. Doar acest Minister poate accesa fondurile necesare pentru reabilitare și are și specialiști necesari pentru acest lucru. Altfel, Pasarela, care este acum îngropată în nisip pentru conservare (singura metodă viabilă, din păcate), se va distruge în totalitate, până se hotărăsc băieții «capabili» de la București să se miște să mai salveze ceva din patrimoniul Constanței”, este de părere deputatul constănţean.Reamintim că în primăvara acestui an, când lucrările de reabilitare a plajelor din Mamaia erau în stadiu avansat, pasarela aflată în stare avansată de degradare, a fost împrejmuită cu un gard şi îngropată în nisip. Măsura ar trebui să o ţină în conservare până când digul, considerat monument istoric de categoria B, va putea fi reabilitat.