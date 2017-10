Depresia este o boală gravă. Multe dintre proaspetele mămici încearcă să se sinucidă sau să-şi arunce pruncii pe geam

Depresia este o boală gravă. Multe dintre proaspetele mămici încearcă să se sinucidă sau să-și arunce pruncii pe geam

Este clar că depresia post-natală este o problemă reală, cu care se confruntă din ce în ce mai multe mămici din județul Constanța. În general, această stare apare la persoanele care au un sindrom afectiv sau sechele. Tocmai de aceea, mediul familial este extrem de important.„Starea de depresia post-partum sau postnatală este o situație gravă pentru femei. De-a lungul timpului, am consultat o serie de paciente care au avut numeroase tentative de suicid, tocmai de aceea este nevoie de un consult la psihiatru, în cazul acestora. Mai mult decât atât, în aceste perioade de tristețe maximă, ele nu mai sunt lăsate să alăpteze.De asemenea, la ele s-a observat și asta nu doar o dată, că au tendința de a-și omorî copiii sau vor să se arunce pe fereastră singure sau cu cei mici”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Elena Ionescu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie.Pacientele cu astfel de probleme provin din toate mediile și toate păturile sociale. În depresie, școala nu contează, boala poate afecta pe oricine, cu studii sau fără... „În ultimii ani am avut paciente, unele luate în evidență de psihiatru încă de la vârsta de 13 ani cu diferite probleme, dar care au răspuns foarte bine tratamentelor administrate și care au realizat mereu ce trebuie făcut spre binele copilului și ce nu. Oricum, este evident că depresiile există dinainte, după naștere acestea doar se accentuează. Din nefericire, depresiile post-partum sunt mai periculoase decât orice alt tip de depresie ce poate exista”, a precizat specialistul.Tocmai de aceea, aceste femei trebuie să accepte ajutorul care vine, în primul rând, din partea per-soanelor apropiate în ceea ce privește îngrijirea copilului și să încerce ca, măcar din când în când, să petreacă o parte din timp departe de responsabilitățile de mămică.De asemenea, plimbările lungi le sunt recomandate în mod special. Se spune că lumina și aerul curat alungă stările neplăcute prin care trec aceste femei. Ca urmare, ele sunt sfătuite să profite de vremea frumoasă și să-și ia micuții la plimbare prin parc. Mai mult decât atât, ele pot face jogging în timp ce împing căruciorul bebelușului. De asemenea, femeile nu trebuie să se neglijeze atunci când ies din casă, acesta fiind un alt aspect important. Chiar dacă în timpul sarcinii, acesta au acumulat câteva kilograme în plus, este bine să se gândească doar la faptul că nicio mămică nu face excepție de la regulă și că, în pofida greutății, ele sunt în con-tinuare frumoase și că își vor reveni la un moment dat, la formele de dinainte de sarcină.În același timp, ele sunt sfătuite să poarte piese vestimentare care să le avantajeze și care, totodată, să le aducă un plus de confort. Tocmai de aceea, este bine ca tinerele mame să poarte rochițe lejere sau o pereche de balerini comozi, ideali pentru perioada de după naștere.Nu în ultimul rând, femeile nu trebuie să uite să poarte un machiaj natural și să-și rupă din timp pentru a-și aranja părul. În concluzie, este foarte important ca proaspetele mămici să se simtă frumoase, chiar dacă atenția lor este dedicată în totalitate creșterii bebelușului. De asemenea, nu trebuie uitată odihna, somnul contribuind, în mod deosebit, la sănătatea psihică a mămicilor aflate în depresie postnatală.