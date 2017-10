Dependenţi de maşina personală! "Avem un oraş aglomerat, poluat şi zgomotos"

Dependenți de mașina personală! "Avem un oraș aglomerat, poluat și zgomotos"

„Astăzi, nu scot mașina din garaj, plec la serviciu cu autobuzul“, este fraza pe care ar trebui să o spună fiecare șofer constănțean, măcar de două ori pe săptămână, pentru a contribui la evitarea aglomerării, și la protejarea sănătății colective. Potrivit statisticilor recente,, pe străzile Constanței, zi de zi, sunt prea multe mașini, care transformă orașul în unul aglomerat, poluat și zgomotos.Direcția Județeană de Sănătate Publică îi informează pe constănțeni cu privire la campania anuală, ce se desfășoară la nivel internațional, privind mobilitatea urbană. Scopul campaniei este de a încuraja autoritățile locale să implementeze măsuri ecologice de transport și să încurajeze populația să aleagă mijloacele opționale de transport.Obiectivele majore ale campaniei includ eliminarea treptată a autoturismelor care folosesc carburanți tradiționali și trecerea la o logistică urbană cu zero emisii, în marile orașe. Cum acest lucru este aproape imposibil de realizat, scopul real al campaniei urmărește reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative cauzate de numărul prea mare de autoturisme personale de pe străzile orașului.„Ediția din acest an a campaniei «Mobilitate în comun, curată și inteligentă» are sloganul «Împreună ajungem departe». Fiecare călătorie este diferită, dar de prea multe ori ne bazăm pe același mod de transport, indiferent dacă este cel mai potrivit pentru scopul propus. S-ar putea ca, instinctiv, să ne urcăm în mașina noastră, chiar dacă bicicleta sau transportul public pot fi o alegere mai eficientă. Un motiv ar putea fi faptul că mașina personală se prezintă ca modul care acoperă cu ușurință toate nevoile noastre de călătorie și fiind mai convenabil decât orice altă alegere de transport”, a explicat dr. Loti Popescu, purtător de cuvânt al DSPJ.Pentru prea mulți dintre noi, mașina este garanția personală a transportului rapid, în timp ce niciuna dintre opțiuni nu este percepută ca fiind în măsură să acopere în totalitate cerințele de deplasare, fără să ne gândim însă că acest mod de deplasare are și părți negative.„În ultimii ani, s-a promovat modul tradițional de deplasare, prin autoturisme personale, un transport care ocupă o mare parte din rețeaua de trafic rutier. Acesta este scump și emană vapori nocivi, în detrimentul altor forme de transport. Bicicliștii sunt adesea împinși în exteriorul rețelei rutiere, rezervându-li-se o bandă îngustă, improprie, iar pietonii trebuie să se descurce cu trotuare tot mai înguste. Ca urmare, orașul nostru, ca și toate orașele mari, a devenit mai aglomerat, mai poluat și mai zgomotos, cu mai puțin spațiu disponibil pentru recreere și petrecerea timpului liber”, detaliază specialistul în promovarea sănătății.Potrivit acestuia, congestia rețelei rutiere dăunează calității vieții noastre, cauzând zgomot și poluarea aerului, adică degradarea mediului și indirect a stării de sănătate.Soluția pentru descongestionarea traficului ar fi ca măcar din când în când să nu scoatem mașina din garaj și să folosim un mijloc de transport alternativ, dar câți sunt dispuși să renunțe la confortul personal…