Dependența de jocuri video - impactul social

Dependența de jocuri video a devenit o tematică adesea luată în discuție de specialiști, medici și terapeuți, neexistând încă un consens privitor la efectele sale și la gravitatea simptomelor specifice. Pentru majoritatea copiilor, adolescenților și chiar a adulților, un joc rămâne o formă plăcută de entertainment. Ce impact are, totuși, petrecerea timpului în fața calculatorului?Jocurile video nu reprezintă o problemă pentru majoritatea copiilor și adolescenților, însă îngrijorarea privitoare la petrecerea unui timp îndelungat în fața ecranului cu o astfel de activitate crește, luându-se în considerare o serie de consecințe comportamentale negative care pot duce la dependență sau la alte probleme de comportament.Dependența de jocuri video este clasificată drept abuzul de astfel de conțnut în măsura în care activitatea cu pricina începe să dăuneze calității vieții individului (școală, muncă, sănătate). Poate avea simptome fizice și emoționale. Poate apărea atât la încercarea de jocuri vechi , cât și la titlurile nou apărute pe piață, dezvoltându-se și la cele single-player, în care jucătorul poate dori să își întreacă recordurile proprii, și la cele online, unde poate să nu existe un sfârșit al poveștii.Nu este neapărat considerată o boala în sine, însă dependența de jocuri video poate constitui o problemă pentru diferite categorii de vârstă ale zilelor noastre iar simptomele sale pot fi trecute cu vederea adeseori.Dependența de jocuri video a fost clasificată drept o afecțiune a sănătății mintale de către Organizația Mondială a Sănătătii în 2018. Sistemul public de sănătate din Marea Britanie (NHS) a făcut primii pași în deschiderea unei clinici de specialitate pentru tratarea celor care au o astfel de condiție, iar alte state iau și ele măsuri în această privință. De exemplu, Coreea de Sud a apelat la interzicerea jocurilor video între orele 00:00 și 6:00 pentru copiii sub 16 ani.Nu puține sunt cazurile în care media tradițională sau modernă fac din țânțar armăsar și exagerează lucrurile, schimbând opinia publică privitor la o tematică sau alta, iar dependența față de jocuri video nu este o excepție. Vei vedea online tot felul de titluri care mai de care mai alarmante, cu informații reale (sau nu) în ce privește procentajul de dependenți dintre cei care petrec timp în jocuri. u desfășurat studi Un pe o perioadă de șase ani de către o echipă a Universității Brigham Young scoate la iveală că doar 10% din gameri vor avea probleme de lungă durată și sunt, deci, dependenți. 90% din jucători nu au tabieturi disfuncționale sau care vin în detrimentul vieții personale, iar stereotipul gamerului care locuiețte cu părinții, nu are un loc de muncă sau nu se poate susține financiar singur din cauza jocurilor video nu este susținut. Chiar și dependenții de jocuri video sunt stabili din punctul de vedere financiar. Aceste date sunt susținute și de studiul lui Douglas Gentile, profesor de psihologie la Universitatea de Stat Iowa.Totuși, cei care cad pradă acestei dependențe vor avea de suferit în primul rând pe plan social. Însă de acolo poate porni această problemă, mai ales din copilărie. Unii copii vor recurge la lumea jocurilor tocmai pentru a scăpa de cei din jurul lor, de cei care îi hărțuiesc și intimidează la școală, de pildă, de problemele din familie sau de la școală ori de singurătate. În astfel de cazuri, când copilul se simte izolat de ceilalți, lumea virtuală devine un spațiu în care își poate găsi prieteni și deveni un erou. Totodată, jocurile video sunt mai pușin complicate decat relațiile dintre oameni și mai ușor de înțeles și stăpânit.O problemă pe care o ridică dependența de jocuri video sau petrecerea unui timp considerabil în lumea virtuală este lipsa încrederii sociale. Copilul nu mai este la fel de dezvoltat pe plan relațional, fiindu-i mai greu să lege prietenii în persoană și să interacționeze cu alți copii, având fobie socială.Aceste probleme se transferă și la adolescenți sau adulți, care pot alege să petreacă mai mult timp în lumea virtuală, neglijându-și prietenii și familia sau angajamentele. Jucatul în exces poate deveni o problemă în căsnicie sau în relație, partenerul fiind conștient de riscurile acestei afecțiuni și când dependentul nu le vede.Când jocurile iau prioritate în fața oricărui alt lucru, precum întâlnirile cu prietenii, socializarea la locul de muncă sau lărgirea cercului de prieteni ori participarea la activități sociale se instalează nevoia instinctivă de a juca și a petrece timp online.Nu doar neglijarea responsabilităților și a oamenilor reali duce la frângerea relațiilor de ordin social, ci și menținerea subiectelor de discuție în sfera de gaming, în special pe jocul preferat. Prietenii, apropiații și cei care au același hobby pot să fie atenți și respectuoși doar pentru perioade limitate, după care își pierd interesul.Când prietenii sau membrii familiei vorbesc despre altceva, cei cu dependență de jocuri se vor simți nebăgați în seamă și devin iritați sau chiar se simt jigniți. O persoană ce petrece foarte multe ore în jocuri video își poate pierde interesul pentru relații personale sau nu are timp de acestea, putând renunța și la somn, oboseala ducând la iritabilitate.Cu cât acaparează mai mult timp din viața individului, dependența poate duce la consecințe sociale pe termen lung precum schimbări în comportament (depresie, anxietate, agorafobie, iritabilitate, etc.). Tinerii vor avea probleme în dezvoltarea abilităților de comunicare în persoană și le va fi dificil să își facă noi relații sau să cunoască oameni.Din păcate, impactul social al dependenței de jocuri este observabil și în modul în care se simte dependentul când e în compania altor persoane, preferând să fie singur. Stânjeneala în public nu face decât să hrănească adicția și, imediat cum are ocazia, persoana se va întoarce în fața ecranului, în lumea comodă pentru ea.La nivel fizic, pot interveni insomnia, malnutriția, deshidratarea, sedentarismul, deficitul de atenție și tulburările de concentrare sau stările conflictuale. În cele din urmă, este la alegerea dependentului să încerce să scape de această adicție prin privare de jocuri video și consiliere terapeutica.