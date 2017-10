Dependenţa de calculator! La un click distanţă de depresie şi boli psihice

Dependența de calculator! La un click distanță de depresie și boli psihice

Oriunde am întoarce privirea, oameni de toate vârstele comunică prin intermediul telefoanelor, al tabletelor, al calculatoarelor, cumpără și vând, preiau informații din mers sau le actualizează. Totul pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în jur, la școală, la serviciu, ce mai e nou, cine și ce mai spune. Dar care sunt limitele și câți le mai pot respecta? Cât este sănătos să utilizăm tehnologia în detrimentul comunicării inter-umane și când intervine dependența?Există în societatea actuală o tendință predominantă în folosirea electronicelor: telefoane, televizoare, console, tablete, jocuri video, jocuri on-line, calculatoare sofisticate, cumpărături de diverse produse, programări la medic, arhivare, informare, chiar și comunicarea, relațiile amoroase și sexualitatea, totul se produce on-line, orice activitate este mai mult sau mai puțin intermediată electronic.Accesul este facil și rapid, presupune un anumit confort și oferă posibilitatea rezolvării mai multor situații într-un timp scurt și de oriunde.Electronicele au prins foarte bine publicului, iar diversitatea ofertelor a acaparat într-un timp foarte scurt aproape toate categoriile de vârstă. Indiferent de natura serviciului, poziția ocupată, nivelul de educație și de trai, mai toată lumea are măcar un telefon cu internet.„Aparent un beneficiu care ne facili-tează viața, internetul oferă tot ce se cere și se dorește, doar cu un singur click. Sună tentant, nu? Însă pe cât de tentant, pe atât de periculos. Oferind totul, repede și fără efort, mai mult decât atât chiar extrem de ofertant, devine din ce în ce mai utilizat, mai dorit, mai necesar. Se creează o obișnuință a utilizării care crește în volum și timp până ajunge o necesitate. Odată ce devine necesitate, absența utilizării creează frustrare și tensiune, îngrijorare, nervozitate, chiar agresivitate, persoana în cauză găsind ca singură soluție de reglare și adecvare însăși utilizarea. Putem vorbi despre o constrângere generată social prin solicitarea de către profesori, colegi, prieteni, șefi, însăși natura serviciului și a poziției pro-fesionale în utilizarea de electronice, însă cât este un beneficiu și când este dăunător? Studiile efectuate în domeniu arată că dependența de calculator și alte gadgeturi există. Ca și consumul de substanțe, uzul excesiv de electronice și internet provoacă la nivel neurologic și vegetativ reacții tipice dependenței. Astfel, atât la nivelului creierului, cât și în corp, prin expunerea repetată și excesivă la diverși stimuli se produc reacții, trăiri neconforme cu ceea ce trăiește persoana în realitate. Persoana dependentă ajunge să trăiască exclusiv în mediul virtual, iar contactul cu realitatea devine frustrant, angoasant, confuz, nesatisfăcător, ducând la agresivitate, tulburări de adaptare, comportament, de alimentație și somn, tulburări de dinamică sexuală, alienare chiar și moarte”, a explicat psihologul Elena Ranga.Între mediul virtual și realitate Realitatea presupune un set de re- guli și limite, constrângeri, în timp ce mediul virtual elimină aparent aceste impedimente, conferind posibilitatea iluzorie ca individul să fie oricine își dorește să fie. Mai exact, prin intermediul mediului virtual, individul are posibilitatea să fie și să trăiască tot ceea ce în realitate nu poate obține decât cu dificultate.„Această posibilitate pe de o parte hrănește anumite nevoi pe care persoana nu știe sau nu le poate gestiona în realitate, pe de altă parte îl alienează, iar discrepanța dintre realitate și fantasmă devine din ce în ce mai mare, provocând suferință individului și reducând abilitățile de adaptare. Persoana dependentă ajunge să nu mai poată să se desprindă de mediul virtual, iar realitatea să i se pară lipsită de sens și satisfacție.Tratamentul dependenței de electronice este similar dependențelor de substanțe, în funcție de gradul și durata dependenței. Acesta poate include și tratament medicamentos pentru reducerea simptomelor de anxietate și depresie, dar și psihoterapie individuală și de familie. Familia este extrem de importantă în recuperarea unei astfel de tulburări nu doar pentru suport și susținere, însă, și ca acțiune directă prin asigurarea condițiilor de viață necesare care să ajute persoana dependentă în contactul cu realitatea. Reușita recuperării are în vedere echipa de specialiști, implicarea familiei, dar și motivația proprie a individului”, a completat psihologul.