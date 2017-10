Departe de tradiţie! Cozonaci plini de chimicale

Departe de tradiție! Cozonaci plini de chimicale

Cozonacul este pâinea dulce a secolelor trecute, deseori evocată de călătorii străini care au trecut sau locuit în spațiul românesc. Cu o istorie străveche și un neam mare și ales (echivalente ale cozonacului sunt cunoscute și preparate în toate țările europene, iar lumea contemporană îl cunoaște pe toate continentele), prețiosul produs are și un loc de frunte în toate mesele importante și la toate evenimentele de suflet din spațiul românesc.În preajma sărbătorilor de Paște, Asociația Pro Consumatori (APC) a realizat un studiu despre conținutul de aditivi din cozonacii de pe piață. Așa aflăm că, de fapt, cozonacii de pe piață sunt departe de rețetele originale, conțin substanțe chimice și aproape că nici nu mai seamănă la gust cu cei de odinioară.APC a achiziționat 31 de tipuri de cozonac din marile structuri comerciale, cum ar fi hiper și supermarketuri, fabricat și distribuit de 13 producători, cu gramajul cuprins între 325 și 1.000 de grame. Au fost analizate sortimente de cozonac fabricate sau distribuite de către SC Vel Pitar SA din Râmnicu Vâlcea, SC Boromir IND SRL din Râmnicu Vâlcea, Auchan, Cora, Carrefour, Tedesco SRL din Italia, SC Grewe SRL din Vestem-Sibiu, SC SAL-PAN din Salonta-Bihor, SC Lucipol Impex SRL din Râmnicu Vâlcea, SC As Pan SRL din Popești Leordeni-Ilfov, SC Cristian Impex SRL din Tulcea, SC Aida Prod Com SRL din comuna Cernica-Ilfov și SC Teoden SRL din Băilești-Dolj.În afară de făină, zahăr, drojdie, sare iodată, în „cozonacul” industrial s-au identificat următoarele ingrediente: spărtură de soia, șrot de soia, făină de soia degresată, amidon din porumb, ou praf, pudră de albuș de ou, fibre de cartofi, zer praf, oțet din vin, făină de orz, lapte praf, gluten din grâu, ulei de palmier, ulei de rapiță, enzime, drojdie comprimată, făină de porumb, griș de grâu, pudră de zer, conservanți, coloranți, agenți de îngroșare, agenți de umezire, emulsifianți, corectori de aciditate, stabilizatori.Conținutul de cacao la produsele analizate variază între 0,5 la sută și 2 la sută. Niciunul dintre produsele analizate nu respectă rețeta tradițională a cozonacului (făină tip 000, lapte dulce, zahăr, ouă, unt, umplutură de diferite tipuri).La 65 la sută dintre produsele analizate nu se menționează tipul de făină de grâu folosită la fabricarea cozonacului. Un singur producător de cozonaci, SC Grewe SRL, dintre cei ale căror produse au fost analizate, declară că folosește făina tip 000.În cele 31 de produse analizate s-au identificat 30 de aditivi alimentari. În top trei al cozonacilor aditivați figurează, pe locul întâi, cozonacul cu rahat și cacao, fabricat de Lucipol, cu 15 aditivi, pe locul al doilea, cozonacul cu rahat și cacao, fabricat de Vel Pitar, cu 14 aditivi, și, pe locul al treilea, cozonacul cu nucă și cacao, fabricat de Lucipol, cu 13 aditivi.Pe ultimele trei locuri din top, cu cei mai puțini aditivi, sunt cozonacul cu cremă de ciocolată-rom, fabricat de Boromir, cozonac cu umplutură de nucă, stafide și rahat, fabricat de As Pan și cozonacul cu stafide, rahat și cacao, fabricat de Teode, cu câte șase aditivi. De asemenea, cozonacul cu nucă și cacao, fabricat de Carrefour, și cozonacul cu rahat, stafide și cacao, fabricat de la Cristian Impex, conțin câte cinci aditivi, iar cozonacul cu cremă de caramel și cremă de ciocolată, fabricat de Boromir, conține patru aditivi.v v v„Cozonacul industrial este un produs care, în cele mai multe situații, nu mai are nimic din gustul și savoarea cozonacului tradițional. În compoziția acestuia, există ingrediente care au denaturat rețeta produsului, cum ar fi: șrot de soia, spărtură de soia, făină de soia degresată, oțet din vin, fibre de cartofi, făină de porumb, amidon de porumb etc., la care se adaugă coloranți, conservanți și îndulcitori artificiali. Le sugerez consumatorilor să cumpere cozonac numai după o atentă verificare a ingredientelor, a termenului de valabilitate și să fie circumspecți la anumite mențiuni nutriționale sau de calitate, care apar pe ambalajul produselor de acest tip”, precizează conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC România.