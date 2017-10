Departamentul de gripă aviară de la Spitalul de Boli Infecţioase se va extinde

Departamentul de gripă aviară de la Spitalul de Boli Infecțioase se va extinde

Modernizarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase continuă. Unitatea a solicitat Ministerului Sănătății încă 250.000 de lei pentru extinderea departamentului de gripă aviară. Inițial, ministerul a alocat pentru acest compartiment 180.000 de lei. „Între timp, pretențiile și nevoile spitalului au crescut, așa că am solicitat fonduri suplimentare pentru a extinde puțin aria”, a explicat conf. univ. dr. Sorin Rugină, managerul spitalului. De asemenea, unitatea medicală are nevoie de fonduri pentru punerea în funcțiune a liftului. „Este pe lista de investiții. Noi am solicitat 50.000 de euro Ministerului Sănătății, dar nu cred că vor fi bani la rectificarea bugetară”, a declarat dr. Rugină. Medicul a precizat că unitatea medicală așteaptă sponsorizări pentru că, anul trecut, au existat mai multe persoane care și-au arătat disponibilitatea să contribuie cu bani. În prezent, modernizarea centralei termice este în proces de finalizare. Rugină spune că mai este nevoie de iluminarea exterioară a spitalului și de asfaltarea curții, precum și dirijarea circulației în curtea spitalului, care a devenit loc de tranzit pentru șoferii grăbiți. „Foarte mulți constănțeni intră cu mașinile de pe bulevardul Ferdinand și ies pe celălalt bulevard, ca să scurteze drumul”, a menționat Rugină.