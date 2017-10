Delfinii au nevoie de ajutor pentru a supravieţui

Delfinii au nevoie de ajutor pentru a supraviețui

Anual, zeci de delfini își găsesc sfârșitul în plasele pescărești sau eșuează pe plajele litoralului românesc. Organizația „Mare Nostrum”, împreună cu alte instituții de profil, desfășoară un proiect finanțat din fonduri europene, pentru a atrage atenția asupra nevoii de a proteja aceste mamifere, cât și mediul marin. Sala de conferințe a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a găzduit, vineri, un workshop organizat de organizația non-guvernamentală „Mare Nostrum”, cu ocazia lansării proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a bio-diversității marine din zona costieră românească, în special a delfinilor”. Proiectul se va derula până în 2012 și are drept scop implicarea societății civile, a instituțiilor de stat și a pescarilor în protejarea ecosistemului marin. Pentru acest lucru, va fi reactualizată pagina web www.delfini.ro - creată în urmă cu câțiva ani, cu ocazia unui alt proiect ce a avut în centru tot aceste mamifere -, va fi înființată o linie de Telverde pentru semnalarea diferitelor agresiuni asupra ecosistemului costier, vor fi organizate întâlniri și vor fi împărțite materiale informative. Deși protejarea celor trei specii de delfin al căror habitat este Marea Neagră a fost o preocupare constantă a ONG-urilor și a instituțiilor de stat (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră, Agenția Națională pentru Pescuit), încă mai sunt multe de făcut. Aceasta a fost concluzia la care au ajuns participanții la workshop. Pescarii turci, principalii vinovați? În continuare, aproximativ 95% dintre delfinii care sfârșesc într-un mod brutal sunt victime ale setcilor de pescuit. Resursele lor de hrană se împuținează, iar acțiunea umană are o contribuție semnificativă. Potrivit unui studiu realizat de dr. Tania Zaharia, reprezentant al Institutului „Grigore Antipa”, reprezintă pericole pentru mediul marin și implicit pentru delfini: poluarea, inclusiv cea acustică, exploatarea și extracțiile petroliere, navigația, activitățile militare, turismul, dragarea. Pescăriile afectează în cea mai mare măsură habitatul delfinilor. Potrivit dr. Eugen Anton, muzeograf, statisticile arată că, în țara noastră, unul sau doi delfini sfârșesc la fiecare 30 de setci întinse în mare. Prezenți la întâlnire, ofițerii IJPF Constanța au arătat că, în mare măsură, responsabili pentru delfinii uciși sunt pescarii turci care pescuiesc ilegal în apropierea litoralului românesc. De altfel, anual sunt prinse pescadoare turcești - în 2007 - 4 nave, în 2008 - niciuna, în 2009 - 3, iar de la începutul acestui an au fost surprinse deja două astfel de nave. Anul trecut, aproximativ 90 de delfini au sfârșit într-un mod brutal, fiind găsiți de reprezentanții organizației „Oceanic Club”, fie după ce au eșuat pe plajă, fie după ce au fost prinși în plasele pescărești. De altfel, statisticile realizate arată că numărul exemplarelor de delfini din Marea Neagră s-a împuținat simțitor: dacă în anii 1960 erau în jur de două milioane de exemplare, în prezent mai sunt aproximativ 120.000.