Delfinariul, planetariul şi microrezervaţia, închise de Protecţia Consumatorilor

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii este închis, zilele acestea. Delfinariul, planetariul, dar şi microrezervaţia de pe bulevardul Mamaia nu primesc public în acest weeekend şi nici săptămâna viitoare. În timp ce directorul invocă un aşa-zis şantier, Protecţia Consumatorilor spune că a dispus închiderea de urgenţă a parcului, din cauza pericolelor existente pentru copii.







Panouri electrice sparte, găuri de canalizare acoperite cu tablă îndoită, mizerie, asta au găsit comisarii Protecţiei Consumatorilor, zilele trecute, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, un loc frecventat cu precădere de copii mici. Considerând că neregulile depistate încalcă prevederile legale privind protecţia consumatorilor şi prezintă un pericol pentru micuţii veniţi la plimbare în parc, să admire animalele şi să ia o gură de aer proaspăt, conducerea Comisariatului Judeţean a luat decizia de a suspenda temporar activitatea complexului, pentru a fi rezolvate problemele identificate.







„În urma controlului efectuat, am descoperit panouri electrice neprotejate, guri de canal acoperite cu capace tăioase şi strâmbe, curăţenie discutabilă, etc. Sunt condiţii greu de imaginat într-un loc destinat copiilor”, a explicat comisarul şef adjunct al CJPC Constanţa, Horia Constantinescu. Totuşi, instituţia nu a primit decât avertisment şi termen de remediere a neregulilor. „Am hotărât să aplicăm avertisment deoarece această instituţie se află în subordinea Consiliului Judeţean şi ar fi însemnat să plimbăm banii de formă, dintr-un buget al statului într-altul. Rămâne măsura complementară de opinie temporară a prestării de servicii până la remedierea tuturor deficienţelor constatate. Am preferat să rămână banii în bugetul lor pentru a-i cheltui în direcţia remedierii deficienţelor constatate. Ne dorim ca micuţii să se poată reîntoarce în incinta parcului în condiţii de siguranţă”, a transmis şeful CJPC.







„Oamenii înţeleg că se modernizează!”







Între timp, publicul a fost anunţat că activitatea de vizitare a fost suspendată cel puţin până vineri 30 octombrie, din cauza unor şantiere. Contactat telefonic, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, dr. Adrian Bîlbă, ne-a declarat, de asemenea, că de vină pentru situaţia creată sunt şantierele din curtea instituţiei. „Noi avem şantier, sunt lucrări pe care le avem în fiecare toamnă şi în fiecare primăvară, căci toamna se numără bobocii şi se cheltuie banii care s-au câştigat pe timpul verii.







Ne-am obişnuit ca să funcţionăm cu aceste şantiere şi cu vizitare, oamenii înţelegând că, totuşi, sub ochii lor, se modernizează. Locurile de joacă sunt excepţionale. A venit Protecţia Consumatorilor că nu au etichetă vizavi de cum urcă şi cum coboară copilul şi ne-a închis pentru acest motiv. A închis şi Delfinariul, care nu avea nicio deficienţă, şi Planetariul”, ne-a explicat dr. Adrian Bîlbă.







Potrivit acestuia, în parc mai este în derulare un alt şantier, care are în vedere măsuri anti-COVID-19. „Este vorba despre o alee, care este ocupată de şantier, trebuie să o elibereze ca să poată oamenii să meargă. La data de 30 octombrie, operatorul economic care realizează lucrările de modernizare a Delfinariului va elibera aleea de acces a vizitatorilor către microrezervaţie”, ne-a mai spus directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.