Delfinariul Constanţa va fi extins şi vom avea un nou acvariu

Delfinariul Constanța va fi extins și vom avea un nou acvariu

Constănțenii, dar și turiștii vor avea peste doi-trei ani, la Constanța, un Delfinariu extins, un Acvariu ultramodern, probabil și o grădină zoologică, cu toate speciile de animale existente pe teritoriul țării și multe ale surprize.







Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Adrian Bâlbă, are planuri îndrăznețe pentru noul mandat pe care l-a câștigat, de curând, prin concurs. El are în vedere extinderea Delfinariului și, în paralel, construirea unui nou acvariu, care îl va înlocui pe cel vechi, investițiile celor două proiecte fiind estimate la aproape 15 de milioane de euro. Acestea vor fi realizate cu bani de la Ministerul Turismului și din fonduri europene.







„Încep un nou mandat și o nouă perioadă de dezvoltare a Delfinariului, sub incidența unor proiecte propuse și asumate de Consiliul Județean Constanța. Delfinariul are, la ora actuală, un milion de litri de apă, iar legislația europeană cere 3-3,5 milioane de litri, așa că diferența va fi obținută printr-o extindere a sistemului de bazine, un sistem lagunar, prin care două bazine vor fi conectate la cel existent. Desigur, și numărul de delfini va crește la șase exemplare, datorită spațiului pe care îl vor avea pus la dispoziție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Bâlbă.







Acesta a mai spus că, pe viitor, are în plan și construirea unui nou acvariu.

„Inițial, mă gândeam să facem ceva în Mamaia, dar acolo sunt probleme legate de apă, canalizare. Aici, în Complexul Muzeal, avem toate facilitățile. Avem două puțuri săpate la adâncimi foarte mari, de unde putem aduce apă proaspătă, dulce, avem tras și un sistem de la mare, de unde alimentăm Delfinariul cu apă marină. În felul acesta, avem baza pentru un viitor acvariu, iar toate acestea vor fi completate de un loc de parcare, care este mai mult decât necesar. Am găsit o soluție și pentru această problemă. Tot Direcția de proiecte a Consiliului Județean Constanța a propus să facem o parcare de aproximativ 140 de locuri deasupra acvariului”, a completat Bâlbă.







Zonă cu pinguini

Deocamdată, proiectul nu este gata, dar s-a stabilit că noul acvariu va fi la intrare în complex, acolo unde sunt acum dinozaurii. Terenul are o suprafață de circa 5.000 mp, iar pe o suprafață de 3.500 va fi construit acvariul, care va avea trei nivele, din care unul parțial îngropat, apoi acvariul propriu-zis, care va avea patru zone de acces.







De asemenea, acvariul va avea la intrare o zonă unde vor exista pinguini. Tot în interior, va exista o zonă de apă rece, care corespunde Mării Negre și Deltei Dunării.







„După aceea, ne vom încălzi spre zone tropicale, trecând printr-un tunel, rechini, pește lună etc. Mai departe, vom avea o zonă de contact cu pești și animale acvatice, pentru că s-a constatat că oamenii sunt atrași de așa ceva. Vreau aici numai bazine mari și încă patru de contact, în care omul vine și hrănește crapi, crabi potcoavă sau alte specii. În plus, vom avea țestoase de Florida, pisici de mare care îți mănâncă din mână etc.







În ceea ce privește Planetariul, se dorește construirea unuia de vară sau unul de mare. Planetariul pe care îl avem acum este renovat, dar este mic, are numai 60 de locuri. Pe timpul iernii ajunge, dar când vin turiștii, este nevoie de mai mult. Aș vrea ca acesta să fie organizat altfel și să aibă în jur de 200 de locuri”, a adăugat directorul.







Un alt proiect se referă la înființarea unei grădini zoologice în zona de sud a litoralului, într-o pădure. De aceea, se dorește mutarea animalelor al căror miros se simte foarte puternic, cum ar fi rumegătoarele, din microrezervația actuală.

„Am putea avea o grădină adevărată, cu fir electric, pe proiect european. În schimb, aici, la complex vor fi aduse maimuțe, păsări, mamifere mici, suricate, castori”, a încheiat Adrian Bâlbă.