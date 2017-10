Deficit de medici pediatri la spitalele din Medgidia şi Cernavodă

Deficit de medici pediatri la spitalele din Medgidia și Cernavodă

Spitalele din județul Constanța se confruntă cu o lipsă de personal medical de specialitate, a declarat, vineri, Camelia Cio-botaru, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Con-stanța. Spitalul Municipal Medgidia are nevoie de cel puțin doi medici la secția de Pediatrie. „Acolo sunt doar doi medici și nu pot acoperi linia de gardă, motiv pentru care am cerut ajutorul colegilor de la alte spitale. Este o soluție temporară, care trebuie re-zolvată”, a declarat Camelia Ciobotaru. Întrebată de câți medici pediatri ar avea nevoie spitalul de la Mangalia, directorul DSP Constanța a precizat că trebuie să fie minim patru-cinci, dar că se descurcă și cu trei, în perioade de criză. Nici Spitalul Orășenesc Cer-navodă nu stă bine la capitolul medici de specialitate. „Acolo a fost un management prost în domeniul personalului, dar există medici rezidenți care, dacă vor rămâne, vor acoperi secția. Spitalul de la Cernavodă are o singură linie de gardă, astfel că toți medicii stau pe linia de gardă. Am avea totuși nevoie de doi medici pediatri, dar și de un medic pe terapie intensivă”, a precizat Ciobotaru. Anestezistul care vine la Cernavodă face naveta de la Fetești. Deși au fost scoase posturi la concurs, nu au fost candidați, astfel că reprezentantul DSP Constanța are în vedere coop-tarea medicilor specialiști pensionari.