Deficienţele musculare ereditare au rămas fără tratament

Deficiențele musculare ereditare au rămas fără tratament

Din luna martie a acestui an, de pe piața farmaceutică românească a dispărut Carnil-ul, un medicament care se prescrie în cazul deficiențelor musculare ereditare și al bolilor miocardice. Reprezentanții mai multor farmacii constănțene ne-au spus că atât Carnil-ul, cât și Miocor-ul, medicamente care au aceeași substanță de bază, nu se găsesc în depozitele farmaceutice. O singură doză de tratament am găsit-o la o farmacie din Cluj. Medicamentul era deja promis unui pacient din București. Farmacista din Cluj ne-a spus că aceste medicamente au fost retrase de pe piață din cauza unei traduceri incorecte a prospectului. Am luat legătura și cu Imedica București, importatorul Carnilul-ui în țara noastră. Reprezentanții firmei știu doar că două serii de produse cu deficiențe au fost retrase de pe piață de către Agenția Națională a Medicamentului și că nu se știe când se va da avizul pentru importul unei noi serii de produs. În schimb, cei de la Inspecția farmaceutică din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului ne-au spus că Miocor-ul și Carnil-ul se pot importa în continuare, că nu s-a suspendat avizul de comer-cializare al produsului. Nu este pentru prima dată când un produs dispare din farmacii și nimeni nu ia nicio măsură.