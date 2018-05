DECIZIA DE ULTIMĂ ORĂ DE LA BNR

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, luni, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, începând cu data de 8 mai, se arată într-un comunicat de presă al instituției, remis AGERPRES.Dobânda cheie era nemodificată din luna februarie a acestui an, când a fost majorată la 2,25% pe an.De asemenea, Consiliul a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an, de la 1,25% pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,5% pe an de la 3,25% pe an.Totodată, reprezentanții băncii centrale au decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va susține la ora 15:00 un briefing de presă, scrie Agerpres.