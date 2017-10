DECIZIA CARE A REVOLTAT MII DE PĂRINŢI! "Ce mai urmează? Alungarea copiilor cu Sindrom Down din şcoli?"

DECIZIA CARE A REVOLTAT MII DE PĂRINȚI! "Ce mai urmează? Alungarea copiilor cu Sindrom Down din școli?"

Ştire online publicată Miercuri, 30 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul e un apel la viitoarele mame să nu refuze darul vieții pe motiv că fătul a fost diagnosticat cu Sindrom Down. A fost realizat în 2014 cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Sindrom Down și prezintă mai multe astfel de persoane zâmbitoare și trăind o viață împlinită:99% din persoanele cu Sindrom Down care au participat la un studiu realizat în 2011 au declarat că sunt fericite cu viața lor, 97% că le place propria persoană și 96% că le place cum arată.Cu toate acestea, clipul video a fost interzis, Consiliul de Stat caracterizându-l drept „nepotrivit” și susținând în motivarea sa că „tulbură conștiința femeilor care au luat conform legii alte decizii de viață personală”.Aceasta face referire la faptul că 96% din copiii diagnosticați in utero cu Sindrom Down sunt avortați în Franța, o statistică mai mare decât cea la nivel mondial, unde acest procent este de 90%.Un blogger de pe platforma Huffington Post a comentat: „Ce mai urmează? Alungarea copiilor cu Sindrom Down din școli? Plasarea lor în instituții speciale, ca pe vremuri, pentru ca prezența lor să nu-i supere pe părinții post-abortivi?”Fundația Lejeune a reclamat situația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în timp ce presa franceză păstrează tăcerea cu privire la subiect.Deși studiile demonstrează că acest persoane se bucură de o calitate a vieții foarte bună, Franța le impune să nu-și arate fericirea în public, scriu cei care au și lansat o petiție în acest sens.SURSA: stiripentruviata.ro