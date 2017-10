Decăzută din drepturile părinteşti

Decăzută din drepturile părintești

În urma anchetei sociale derulate, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța au stabilit că femeia care, pe 9 august, și-a aruncat copilul de trei luni, cu tot cu cărucior, de pe podul din Satul de Vacanță, nu poate avea grijă nici de ceilalți copii pe care îi are. Mihaela Cristea, de 33 ani, în prezent cercetată pentru că a încercat să-și omoare pruncul, mai are două băieți, de 9 și 11 ani, o fetiță de 5 ani, internată într-un centru de plasament și o fetiță de un an și nouă luni, pe care o avea în grijă. Asistenții sociali au descoperit că micuții sunt crescuți într-o baracă de la marginea Năvodariului, iar băieții sunt mai mereu la cerșit prin Constanța. DGASPC a cerut instanței decăderea din drepturile părintești, după ce mama a refuzat instituționalizarea celei de-a doua fetițe. „A fost dată o dispoziție de plasament pentru fetița de un an și nouă luni, iar pentru că mama a refuzat, ne-am adresat instanței de judecată, care ne-a aprobat solicitarea. Astăzi (n.r. ieri), asistenții sociali au mers la baraca din Năvodari, însoțiți de executorul judecătoresc, pentru a lua fetița”, ne-a spus Roxana Onea, purtător de cuvânt al DGASPC Constanța. Mama și fetița nu au fost însă de găsit, motiv pentru care asistenții sociali se vor deplasa, astăzi, din nou, la Năvodari, pentru a lua fetița în vederea includerii ei în sistemul de protecție. Reamintim că Mihaela Cristea a fost observată de mai mulți martori, în timp ce și-a aruncat pruncul de pe podul din Satul de Vacanță. Copilul de trei luni este, în prezent, în spital. În momentul audierii, femeia a susținut că fetița de un an și nouă luni ar fi împins căruțul din greșeală.