Debranşări în toiul iernii. RADET a tăiat căldura blocurilor cu datorii

Debranșări în toiul iernii. RADET a tăiat căldura blocurilor cu datorii

Două asociații de proprietari care înregistrează datorii mari către RADET Constanța au fost debranșate de la apă caldă și căldură în cursul zilei de vineri.„Ca urmare a expirării termenului notificat pentru achitarea datoriilor restante, am început debranșarea consumatorilor rău-platnici care nu au înțeles să-și achite obligațiile de plată față de furnizorul de energie termică”, a declarat directorul interimar al RADET Con-stanța, Liviu Popa. Astfel, au fost debranșate Asociația de Proprietari bloc BM 13, de pe strada Pescarilor nr. 34, ce are în componență blocul BM 13 scara A, președinte Nicolae Niță, administrator Vasile Ștefan și Asociația de Proprietari nr. 637, de pe strada Egretei nr. 19, ce are în componență blocul C1 scara A, președinte Maria Pârvan, administrator Cornelia Niculae.Potrivit reprezentanților RADET, acțiunea de debranșare a consumatorilor rău-platnici va continua și în perioada următoare. Pentru a evita debranșarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, RADET face apel către toți consumatorii săi să își achite în termenul scadent obligațiile de plată pe care le înregistrează față de furnizorul de energie termică, conform angajamentelor asumate prin contract.