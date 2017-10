De unde îşi pot ridica revoluţionarii documentele de călătorie gratuite

4

A se vedea !

Mihai Lupu a fost foarte mare revolutionar la Navodari . Chiar cel mai mare din tara , daca nu din Europa , sau chiar din lume ! Che Guevara a fost mic copil pe langa liberalul Mihai Lupu - Lupu la stana ... A tras cu tunurile si rachetele in teroristi , a condus elicoptere de asalt , bombardiere si avioane de atac , a fost la timona unor distrugatoare , portavioane , corvete si puitoare de mine ... A fost si in submersie pe submarine nucleare si batiscafuri . A comandat cateva divizii de tancuri , cateva corpuri de armata , si in pauze , a fost portdrapelul revolutionarilor din ,,orasul care saruta marea'' , la capatarea certificatelor la Bucuresti ! Un asemena erou legendar a luat , gratuit , de la ticalosul stat roman , care nu-si respecta fauritorii de istorie , doar cateva spatii comerciale , doua terenuri pe malul marii , un apartament de trei camere , cateva imprumuturi fara dobanda , de 600 000 de dolari , cateva autoturisme fara taxe de inmatriculare , o salupa amarata de 58 000 de euro , transport gratuit cu avionul , trenul , autocarul , elicopterul , balonul , zeppelinul si pluta pe Dambovita ... De asemenea , nu a platit taxe si impozite pentru firmele sale si nici pe salariu la Petromidia - el fiind colaboratorul apropiat al marelui patriot Dinu Patriciu , devenit model perpetuu pentru politicianul Lupu ... El , legendar erou si patriot liberal , democrat convins , permanent activ in slujba tarii , Evropei si lumii , daca nu si galaxiei , inca nu a primit ce merita de la poporul roman , caruia ii apartine pana la ultima fibra si nebagat in seama de nimeni , nici de DNA macar , sufera ca a ramas fara coledgi in parlamentul Romaniei ...