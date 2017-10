De unde cumpără Poşta Română energie electrică

De unde cumpără Poșta Română energie electrică

Compania Națională Poșta Română a realizat, printr-un contract încheiat în luna decembrie a acestui an, o economie de 2,54 milioane de lei (560.000 de euro), cumpărând pentru prima dată energie electrică de pe Bursa Română de Mărfuri. Operatorul național de servicii poștale a achiziționat o cantitate de 14.840 MWh/an, la un preț de 5,73 milioane de lei (1,28 milioane de euro).Procedura de achiziție a energiei electrice de pe piața liberă, necesară alimentării unui număr de 1.708 locuri de consum, a fost demarată la finalul lunii noiembrie 2014. Valoarea inițială a contractului de achiziție, de 8,27 milioane de lei (1,85 milioane de euro), a fost estimată pe baza consumului anterior al Poștei Române. Până la finalul acestui an, Poșta Română a beneficiat de contracte reglementate de energie electrică, pe perioadă nedeterminată.„Marele merit al acestui contract este faptul că, față de prețul avansat, am obținut o reducere de 25% pe segmentul negociabil. Asta în condițiile în care mai mult de jumătate din preț este, în continuare, reglementat și reprezintă costuri fixe, de sistem, care nu sunt negociabile”, a declarat Alexandru Claudiu Moise, Manager Energetic - Compania Națională Poșta Română.Oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică, având ca obiect „Energie electrică”, este cea depusă de Electrica Furnizare, cu o propunere financiară de 164,08 lei/MWh, fără TVA, respectiv suma totală de 5,73 milioane de lei fără TVA. La toate aceste sume se adaugă costurile cu acciza, certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, acestea fiind evidențiate separat pe factură.„Piața liberă de energie este o realizare esențială, care ne-a permis să nu rămânem un consumator captiv și să profităm de avantajele negocierii. Poșta Română va aborda și în 2015 o strategie bazată pe eficiența cheltuielilor. Cu cât mai multe companii vor accesa această piață liberă a energiei, cu atât aceasta se va dezvolta mai mult, așa cum este firesc într-o economie de piață cu prețuri competitive”, a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al Poștei Române.