De pe câmp, direct la şcoală! Grădiniţe estivale pentru copiii din familii sărmane

De pe câmp, direct la școală! Grădinițe estivale pentru copiii din familii sărmane

Mulți copii din mediul rural își petrec vacanța de vară ajutându-și părinții la muncile câmpului și gospodăriei. Chiar și cei mici dau la animale, scot apă din fântână, culeg legumele și fructele, leagă cocenii. Pentru ei, acești copii fără copilărie, organizația Salvați Copiii deschide în această vară 35 de grupe de grădiniță estivală, în județele Argeș, Brașov, Caraș Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Suceava și București.







Grădinițele vor funcționa în perioada 2 iulie - 31 august, pentru a pregăti, în vederea începerii școlii, pe copiii cu vârste între cinci și șapte ani care nu au mai fost la grădiniță. Scopul proiectului este de a facilita integrarea școlară pentru a preveni abandonul școlar pe termen lung al copiilor proveniți din medii vulnerabile socio-economic.







Selecția copiilor a fost făcută având în vedere o serie de criterii: copiii din comunități defavorizate, de vârstă preșcolară, care nu au avut posibilitatea parcurgerii etapei preșcolare de învățământ, fie pentru că nu au fost înscriși în sistemul de învățământ, fie pentru că, deși au fost înscriși, au avut o frecvență redusă, ceea ce îi va plasa în risc de abandon școlar. La includerea în program sunt selectați cu prioritate copiii care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare și clasa întâi.







O șansă în plus și pentru ei…







Datele empirice, analizate de Salvați Copiii României în ultimii cinci ani, arată că dintre copiii care au beneficiat de serviciile sociale și educaționale ale grădinițelor estivale Salvați Copiii, aproape 93% sunt școlarizați, doar 2,39% dintre ei sunt în afara sistemului de învățământ de masă (școală sau grădință), iar diferența, de 4,78% se află în străinătate, în urma migrației economice a părinților.







„Când am venit la grădinița estivală, eram foarte emoționată, îmi era teamă că eu nu o să fiu ca restul copiilor. Dar am găsit aici prieteni, foarte mult ajutor în pregătirea pentru școală și sprijin constant. Tot ce am învățat a fost baza pentru mine, la școală totul a fost mult mai bine”, povestește Clarisa Cristina, fost beneficiar al grădiniței estivale, absolventă a clasei a VIII-a. Clarisa a luat premiul II, la nivel de școală, pentru rezultate bune la învățătură.







Aproape jumătate din copiii români trăiesc în sărăcie







„Un copil rămas în afara sistemului de educație, de la cea mai fragedă vârstă, este un copil vulnerabilizat social și psiho-emoțional. Acest copil se va simți marginalizat și, fără sprijin, fără încurajare, va resimți cronic abandonul. Reversul e că un copil susținut în sistemul de educație, ajutat să se integreze, va avea rezultate remarcabile pe tot traseul școlii, dar mai ales în ceea ce privește inserția lui socială. Accesul egal la educația timpurie este o garanție că societatea nu își abandonează membrii cei mai vulnerabili, copiii”, explică Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.