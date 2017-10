De Ora Pământului, stingem lumina

Toate instituțiile de stat se vor alătura inițiativei Ora Pământului 2014 și vor stinge lumina, sâmbătă, 29 martie, între 20,30 și 21,30. La propunerea ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, în ședința de Guvern de miercuri s-a convenit ca toate ministerele și instituțiile aflate în coordonarea acestora să se alăture inițiativei Ora Pământului 2014 și să stingă lumina în clădirile în care își desfășoară activitatea, timp de o oră, sâmbătă, de la 20,30 până la 21,30. „Am fost foarte bucuros să găsesc deschidere din partea colegilor din Guvern. Astfel, am decis ca tot aparatul central să facă acest gest simbolic, care are scopul de a da un mesaj puternic privind impactul negativ pe care viața noastră de zi cu zi îl are asupra planetei și asupra resurselor naturale”, a declarat ministrul Mediului. O invitație pentru a se alătura acestui demers va fi trimisă către președinții celor două camere ale Parlamentului României, precum și președinților de consilii județene, iar Ministerul Mediului va publica, vineri, un ghid care va explica instituțiilor partenere în acest demers ceea ce au de făcut în ora în care întreaga planetă va stinge lumina. Ora Pământului se sărbătorește în România din 2009, iar la nivel internațional, din 2007, când WWF Australia a organizat prima ediție a acestui eveniment, în orașul Sydney. Anul trecut, peste 7.000 de orașe din 152 de țări au stins lumina de Earth Hour, răspândind un mesaj puternic privind impactul negativ pe care viața cotidiană îl are asupra planetei și a resurselor naturale.