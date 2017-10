De miercuri noapte, încep ninsorile la Constanţa

De miercuri noapte, încep ninsorile la Constanța

Avertizarea meteorologilor de vreme urâtă nu a adus la Constanța nici ploi semnificative, nici ninsori ori viscol. Și sâmbătă și duminică am avut parte de ceva soare, iar de plouat, abia dacă am văzut câteva picături. Se resimte însă o scădere destul de semnificativă a temperaturilor, iar în continuare, valorile vor fi din ce în ce mai mici în zilele următoare. Astăzi, încep ploile în județul Constanța. Va ploua atât luni, cât și marți, în aproape toate localitățile și, pe alocuri, va fi chiar lapoviță și ninsoare. În municipiul Constanța, marți noapte, aversele se vor transforma în burniță, iar de miercuri noapte, va deveni ninsoare. Valorile vor fi și ele din ce în ce mai mici, de la maxime de 8 grade luni, până la maxime de 3 grade Celsius miercuri, 21 decembrie, și joi, 22 decembrie. Noaptea se vor înregistra chiar temperaturi negative, spre -3 grade Celsius, și există riscul de apariție a poleiului. Joi, precipitațiile vor continua, dar vor fi mixte, iar joi noaptea, va ninge, în sfârșit, de-adevăratelea. Temperatura prognozată pentru intervalul respectiv este de -3 grade Celsius, așa că sunt șanse să avem și ceva zăpadă. Nu vă bucurați însă prea tare, căci în ajun se mai încălzește, până pe la 5 grade Celsius, cu plus, așa că, în loc de un Crăciun alb, s-ar putea să avem unul cu mocirlă.