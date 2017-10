De la voluntariat, la vampiri, vârcolaci şi dansuri populare

De la voluntariat, la vampiri, vârcolaci și dansuri populare

Valentina Andreea Miroiu are doar 16 ani, o vârstă la care adolescenții se gândesc mai mult la distracție și relații. În cazul ei, însă, lucrurile stau cu totul altfel.Eleva de la Liceul Teoretic „Emil Palade“ încearcă să se împartă, zi de zi, între școală, munca de voluntariat de la Crucea Roșie, ansamblul de dansuri populare „Luminițe dobrogene” și cartea SF la care lucrează din răsputeri și pe care speră s-o termine cât de curând.„Este destul de greu să faci față unui program atât de încărcat, dar acesta este un stil de viață. De-a lungul timpului, am încercat să mai renunț la câte ceva, din cauza oboselii acumulate, dar nu am putut, iar după ce vin de la liceu și îmi fac temele, merg să ajut oamenii, apoi mă duc la cursurile de dans și scriu”, ne-a declarat adolescenta. La Crucea Roșie, a participat la o serie de acțiuni, precum „Banca de alimente”, dar a și luat parte la cursuri de prim-ajutor. Acolo, în rândul celorlalți voluntari, Valentina se simte extraordinar de bine și nu are decât cuvinte de laudă la adresa colectivului, pe care îl consideră o a doua familie, întrucât a avut ocazia de a întâlni numai oameni deosebiți.Referitor la cartea pe care visează s-o tipărească, „Demoni în amurg”, aceasta reprezintă, de fapt, un roman care combină dragostea, vampirii și vârcolacii. Valentina însăși recunoaște că îi place să se joace cu metaforele și este atrasă de tot ce este horror. „Acesta este un roman între dragoste, SF, o carte adolescentină. Profesorii mei de la școală mi-au tot spus că am talent și să continui pe acest drum. Pur și simplu, nu-mi văd existența fără să scriu. Mă mai supăr, îmi spun iar că nu mai scriu, arunc toate hârtiile pe jos, apoi noaptea îmi vin alte idei și nu mă pot abține să n-o iau de la capăt”, a completat Valentina Miroiu. Așa se face că eleva care a participat la tot felul de concursuri școlare de creație, atât în Constanța, cât și alte orașe, s-a apucat să scrie cărți SF.Personajul principal al cărții este ea însăși, ajunsă la studii într-o orășel ploios din Anglia. Acolo, ea, adică personajul cărții, nu s-a putut acomoda, pentru că era departe de casă și de cei dragi, dar ulterior s-a integrat într-un grup și a descoperit că la balul bobocilor se întâmplau tot felul de lucruri ciudate. Lucrarea este, de fapt, o joacă în min-tea ei adolescentină. „În carte, m-am împrietenit cu niște fete, despre care am aflat ulterior că sunt vrăjitoare. Mai târziu, m-am îndrăgostit de un băiat cu ochii verzi cu care fusesem colegă în România, dar care acum se transformase în vampir. Apoi, apare și vârcolacul și povestea continuă în mintea mea, ca un joc complex al imaginației mele”, a mai spus Valentina.Esența cărții, a precizat ea, este o luptă între normalitate și imaginație, nu reușește să se îndepărteze de vampir, iar toți îi cer să se transforme fie în vrăjitoare, fie în vârcolac, precum alți prieteni, dar finalul cărții este unul cu semnul întrebării și va alege să rămână o ființă normală, umană și rațională. Toate aceste gânduri sunt înșirate pe aproximativ o sută de pagini, lucrare scrisă în doi ani. Cartea a fost apreciată de diferiți profesori de limba română și a încercat să afle pe parcurs și reacția colegilor de clasă, dându-le să citească fragmente din carte, ei fiind, la rândul lor, foarte încântați. Fata speră că va reuși să tipărească această carte, și după aceea, i-ar plăcea să se apuce să scrie o alta, pe care o va intitula „112 -Cum să-mi salvez inima”.