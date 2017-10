De la Viena până în Maldive. Unde vor constănţenii să-şi petreacă sărbătorile de iarnă

De la Viena până în Maldive. Unde vor constănțenii să-și petreacă sărbătorile de iarnă

Ştire online publicată Vineri, 19 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Câteva zile ne mai despart de Crăciun și Revelion, iar constănțenii și-au ales deja destinațiile de vacanță. Fie că pleacă la munte, în țară, sau în străinătate, în marile orașe europene, oamenii știu un singur lucru, că trebuie să-și petreacă sărbătorile de iarnă în compania celor dragi, pentru a păși în noul an cu bucurie și energie.Piața de Crăciun din Viena, în topÎn funcție de bugetul pe care îl au la dispoziție, constănțenii și-au ales ca destinație de vacanță în acest an marile capitale europene unde se află și cele mai frumoase și inedite Piețe de Crăciun sau chiar stațiunile montane de pe Valea Prahovei, dar și cele din zona Bucovinei. O vacanță de cinci zile la Praga costă 329 euro, în preț fiind incluse excursii în principalele puncte turistice, cina tradițională de Crăciun, cu program folcloric, muzică tradițională și concertul extraordinar de Crăciun. Castane coapte, turtă dulce, vin fiert, cartofi copți, mere trase în ciocolată, figurine de marțipan, nuci glazurate, căsuțe de lemn ornate cu ghirlande, coruri de copii care cântă colinde și bradul uriaș împodobit în mijlocul pieței. Acesta este farmecul Pieței de Crăciun din Viena și de el se vor bucura cei care și-au ales ca destinație de Crăciun capitala Austriei.„Constănțenii aleg ca destinație de vacanță zona Bucovinei, cât și Valea Prahovei, zona Moeciu - Bran, dar aleg să meargă și în străinătate. Oamenii își aleg destinațiile de vacanță în funcție de buget. Dacă își permit străinătate, atunci merg în străinătate, dar o parte dintre ei merg la munte datorită acce-sibilității, fiind, iată, sezonul rece. Oamenii merg, de obicei, acolo unde le este confortabil. Constănțenii aleg și destinațiile din România, însă în această perioadă principala atracție o reprezintă capitalele europene, fie că vorbim de Viena, Londra, Paris, Budapesta, Praga, Roma sau Madrid. Comparativ cu anii trecuți, prețurile sunt relativ aceleași. Spre exemplu, un Revelion la Praga a fost la 329 euro, la Berlin 339 euro, iar aici vorbim despre patru nopți de cazare, bilet de avion dus - întors. Printre alte destinații preferate de oameni se numără și Piețele de Crăciun, iar prețurile au fost accesibile, de la 229 euro pentru Viena și Praga până la 160 euro pentru Budapesta, deci au fost tarife accesibile în acest sezon”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Bărhălescu, managerul ICAR Tours Constanța.Valea Prahovei, încă în preferințele constănțenilorÎn țară, la hotelurile de două și trei stele, prețurile pornesc de la 330 lei pentru o singură persoană, iar constănțenii vor putea împodobi bradul în Ajunul Crăciunului, vor participa la focuri de tabără și vor aștepta colindători. În privința meniului de Crăciun, din el nu vor lipsi preparatele tradiționale, cozonacul și vinul fiert. Deși nu este la îndemâna oricui, Maldive este o altă destinație de vacanță spre care se îndreaptă cei care doresc să treacă în noul an dintr-o locație caldă, dar, mai ales, cei cărora le permite buzunarul. „O destinație caldă spre care se mai îndreaptă oamenii este Maldive. La noi în țară, la hotelurile de trei stele, prețurile pleacă de la 330 lei pentru patru zile la o singură persoană”, a precizat Cristian Bărhălescu.