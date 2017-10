De la plajă, direct la perfuzii! Zeci de copii, pe patul de spital

Mai mulți părinți s-au plâns, în ultima perioadă, că, după ce au ajuns cu copiii la plajă, cei mici s-au îmbolnăvit de enterocolită și toxiinfecții alimentare. Ei spun că micuții au acuzat dureri abdominale, vărsături și febră, ajungând la perfuzii.Deshidratați din cauza vărsăturilor, a febrei și a diareei, zeci de copii au ajuns la medic după ce au fost duși la plajă de către părinți. Aceștia pun totul pe seama faptului că cei mici au început să se simtă rău după ce au înghițit apă de mare.„Sâmbătă după-amiază, am fost la plajă cu copiii. S-au jucat la mal, după care, sâmbătă noapte, fetița, care are 3 ani, a început să se simtă rău, să aibă vărsături și diaree. Am fost la urgența Spitalului Județean Constanța, unde era foarte aglomerat, și am plecat la o clinică privată, unde i s-au administrat perfuzii pentru hidratare, dar și antibiotice.În cursul zilei de duminică, starea ei s-a ameliorat, însă luni, a început să se simtă rău și am ajuns din nou la urgență, de data aceasta la Iowemed. Acolo, am găsit încă trei copii cu aceleași probleme, la pediatrie. De marți dimineață, a început să se simtă rău și să aibă aceleași simptome și băiețelul meu de 5 ani”, ne-a spus o mămică.Și medicii din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase susțin că, numai în ultimele 24 de ore, la camera de gardă au ajuns mai mulți copii cu simptome similare de boală.„În cadrul Spitalului de Boli Infecțioase, au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, patru astfel de cazuri. Au fost internați deja doi copii cu enterocolite și doi copii cu toxiinfecții alimentare”, a precizat dr. Stela Halichidis, directorul unității sanitare.Probele de apă, recoltate la două săptămâniPe de altă parte, situația le-a fost semnalată și reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Constanța. Aceștia susțin că sunt 48 de puncte de recoltare a probelor de apă de pe tot litoralul și că ultimele teste nu arată că ar fi probleme.„Din cele 48 de puncte de preluare a probelor din apa mării, ultimele, recoltate acum două săptămâni, arată că apa de îmbăiere nu prezintă probleme, deci nu pune în pericol sănătatea populației. Nu au fost semnalate probleme până în acest moment”, ne-a explicat dr. Luiza Căruceru, specialist al departamentului de supraveghere a stării de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Constanța.Tot un specialist al DSP, dr. Loti Popescu, susține că plajele sunt pline ochi de copii foarte mici care sunt ținuți în plin soare fără protecție.„Sunt plajele arhipline la ore de vârf, iar copiii, mulți dintre ei mai mici de 3-4 ani, stau în soare fără protecție. În plus, toxiinfecțiile și enterocolitele se fac în special din cauza lipsei de igienă, a alimentelor depozitate sau comercializate necorespunzător. Mare atenție, de exemplu, la înghețată! Mai ales la cea refrigerată, care conține gălbenuș de ou și care poate fi extrem de periculoasă. Ea trebuie să aibă un aspect și un miros proaspăt ca să poată fi consumată fără probleme.Și le mai recomand părinților să îi spele pe mâini pe cei mici de fiecare dată când se așează la masă”, a spus medicul.