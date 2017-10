De la 1 martie, Spitalul Medgidia va avea din nou spălătorie

La jumătatea lui 2008, Direcția Sanitară de Control Constanța a retras autorizația de funcționare a spălătoriei din cadrul Spitalului Municipal Medgidia și a dispus închiderea ei, după ce au fost constatate mai multe nereguli. „Aveam contract cu o firmă și s-a constatat că spălau cu apă chioară lenjeria spitalului. După ce a fost închisă spălătoria, am încheiat un contract cu Spitalul Orășenesc Cernavodă și spălam acolo”, ne-a spus dr. Stere Bușu, managerul spitalului. Între timp, spălătoria unității din Medgidia a fost reabilitată, iar la începutul săptămânii viitoare vor fi montate și mașinile de spălat. „Am primit 250.000 de lei de la Ministerul Sănătății, pentru reparații capitale. În plus, am achiziționat utilaje noi, rafturi, chiuvete, mese de călcat și cărucioare pentru transportul lenjeriei în spital. Urmează să anunțăm Direcția de Sănătate Publică, iar de la 1 martie dăm drumul la spălătorie”, a adăugat medicul. Nu va fi nevoie să fie angajat un nou personal pentru acest sector, ci vor fi redistribuiți oameni din spital, care au lucrat și în trecut tot în spălătorie.