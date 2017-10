De ce vor toţi vârstnicii să li se recalculeze pensiile

1

faradelegi

Legea 19/2000 nu a fost aplicata corect intrucat Anexa 3 a Legii a fost modificata cu Anexa 9 din Ordin 340/2001. In esenta, s-a scurtat perioada de aplicare de la 15 ani (pana in 2015( la 10 ani (martie 2010). In acest sens, unii pensionari au avut castig de cauza la ICCJ prin Resurs in Interesul Legii 4/2011. Prea tarziu. In acest sens, cel ce emis Ordinul ce modifica Legea ar trebui sa ne despagubeasca si sa mearga la Inchisoare nu Consilier in DUBAI. El este Marian Sarbu, si cu el sa mearga si cei ce au aplicat Ordinul in locul Legii 19/2000, adica CJPensii prin conducatorii lor.