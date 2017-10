De ce sunt aşa de mari facturile la RADET

3

Desteptilor mai invatati,nu sa pacaliti, ci carte

Sustin ce spune Pintea,mai ales ca nu se prevad in contract plati la estimari!!De fapt pot sa va spun ca miroase a ce se facea inainte,adica a minciuna ca sa poata raporta ca au indeplinit prevederile bugetate in 2013!!Sa mai scoata si ei o prima ca deh,nu le ajunge superpret la Gcal.Asa cum am mai spus si in alta parte 'tovarasii" de la RADET sa-si faca echipa pentru optimizare,modernizare si reduceri cheltuieli(cred ca in 24 de ani au avut timp suficient,doar manageri si Consiliu de administratie slab pregatit-ca deh,fara pile in administratia orasului nu se poate!)!Vedeti cum au gandit cei din Mangalia,dragilor ca va am la suflet de-mi vine sa va desfiintez!!Ati auzit de Cogenerare,ati facut o strategie prin care sa obtineti apa calda si sa dati in sistem energie??Vedeti exemple si daca nu gasiti va consiliez PE GRATIS!!Credeti ca scuzele voastre ne incalzesc portofelele(si asa goale) pai sa platiti si voi la surplus de bani luati de ex.dobanda!!!!