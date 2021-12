De ce se grăbesc minorele? „Am avut o mămică de 17 ani, care se afla deja la a treia naştere”

În aceste condiţii, una dintre marile provocări cu care se confruntă medicii este cea în care o pacientă este adusă la spital să nască, după o sarcină, deseori, neurmărită medical, iar în cazul mamelor adolescente riscurile să nască prematur și să apară complicaţii sunt mult mai ridicate. Din păcate, aceste lucruri se întâmplă, şi, probabil că se vor mai întâmpla şi de acum înainte. De ce avem atâtea fetiţe, pentru că nu le putem spune altfel, cu copii? Unul dintre motive ar fi educația sexuală în instituțiile de învățământ, subiectul nefiind abordat suficient în școli.





Mai mult decât atât, datele unei cercetări comunitare realizate de Organizația „Salvați Copiii România” arată că un procent covârșitor, respectiv 74% dintre gravidele sau mamele din mediul rural afirmă că principala sursă de venit a familiei este alocația copilului. Apoi, o bună parte dintre mamele adolescente nu au acces la servicii medicale, lucru ce se răsfrânge apoi în urmărirea medicală a nou-născutului. Aşadar, mediul din care provine mama, gradul de educaţie şi veniturile familiei determină proporţional accesul la servicii medicale, şcolarizare şi perspective de integrare în societate, atât pentru tânăra mamă, cât şi pentru copilul ei. Din nefericire, vârsta fragedă a mamei antrenează probleme complexe de sănătate, atât pentru mamă, cât și pentru nou-născut şi nimeni nu le informează în acest sens. În judeţul Constanţa, aceste sarcini apar tot timpul. Potrivit şefului secţiei Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Vlad Tica, medicii s-au confruntat cu asemenea cazuri de paciente foarte tinere. „Unele au adus pe lume chiar şi al doilea copil. Am fost impresionaţi de faptul că, deşi mămica era ea însăşi un copil, a născut chiar şi al doilea bebeluş. Ele ar trebui informate că astfel de sarcini sunt cu risc obstetrical crescut, atât pentru mamă, cât şi pentru copil, pentru că organismul la astfel de vârste nu este pregătit pentru o sarcină”, ne-a declarat medicul.





La rândul său, dr. Lucian Şerbănescu a precizat că monitorizează destul de multe minore. „În privat, am avut paciente de la 16 ani, susţinute financiar de părinţi, rude. În spital am avut o mămică de 17 ani, care se afla deja la cea de-a treia naştere. Chiar ieri am avut o pacientă, care mi-a spus că a aflat, de curând, că fata ei, în vârstă de 14 ani, a rămas însărcinată”, a precizat specialistul.





În ciuda unor progrese evidente, România continuă să se mențină pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata mortalității la copiii sub un an şi ocupă o poziţie fruntaşă şi în ceea ce priveşte naşterile în rândul tinerelor. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), județele cu cele mai multe mame adolescente sunt: Mureș - 871, Dolj - 723, Brașov - 695, Iași - 656, Bihor - 614, Bacău - 586, Constanța - 556, Argeș - 489, Dâmbovița - 480 şi Sibiu - 479. Specialiştii afirmă că vârsta medie la nașterea primului copil în cazul mamelor adolescente din zonele rurale defavorizate din România este de 16 ani și de 18 ani, la al doilea copil. Trist, dar sunt mame care, la nici 23 de ani împliniți, nasc deja al cincilea copil.