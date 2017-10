De ce nu scăpăm de căruţele care au împânzit Constanţa

1

de ce nu scapam nici de maidanezi?

daca mazare sau nicolae matei sau alti primari nu strang cainii ,ce sa faca oameniii,o sa omoare singuri cainii si o sa ia initiativa si masuri singuri;vedeti bai maidanezoofililor,daca n-ati vrut o lege civilizata ca orice tzara civilizata ,sa stea cainii 30 zile ,hai si 2 luni sa aiba timp ''iubitorii'sa ii adopte iar apoi sa fie eutanasiati cei ramasi....de acum o sa moara cainii in chinuri,ca oamenii s-au saturat;eu persoanal nu am otravit cainii dar daca o sa am ocazia o sa o fac ...si asta d o a r pt ca mazare n u v r e a sa faca nimic in privinta maidanezilor,nici sa ii bage in padocuri,nici sa ii omoare ,nici sa ii castreze macar..practic nu s-a facut mai nimic in ultimii 2 ani deoarece mazare vrea sa aiba bani de circ si sambadrom