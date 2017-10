De ce mai muncesc vârstnicii români, după pensionare

1

CURIOZITATI

Daca o sa aruncati o privire in urma asupra LEGII PENSIILOR, asa cum au fost ele gandite de puterea politica, respectiv asupra legii 27/1966 legea privind pensiile de asigurari sociale de stat, Legea 3/30 iunie 1977 (dupa care multi pensionari au iesit si s-au bucurat de pensie), Legea 19/2000 (modificata), o sa constatati o crestere substantiala a varstei de pensionare, (nota bene: in conditiile in care nivelul de trai este in jos rau de tot), o crestere exorbitanta a perioadei contributive, o schimbare (ingreunare) a conditiilor de iesire la pensie. Evident ca a realiza 35 de ani de munca CONTRIBUTIVI, indiferent ca esti femeie sau barbat, in contextul acutizarii crizei, a stresului ca nu faci anii, ne determina sa ne gandim la generatiile anterioare si sa punem intrebarea: sa mai stau si cu stres ca nu apuc anii de pensie sau ca nu ajung banii cand o sa ies la pensie cu musai 35 ani de munca contributivi ?