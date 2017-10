De ce îşi bat constănţenii nevestele

4

DE CE ?

pt ca sint niste ratati care se simt superiori numai cind bat femeile ,legile TREBUIE schimbate ,acum 3 ani cind am fost in romania am asistat cum un sot isi batea sotia ,nimeni nu s a bagat nici macar politia pt ca sint casatoriti ,CE PROSTIE ,am fost singura care sa bagat intre ei si l am impins pe barbat si i am tipat in fata ,ce credeti ? SA POTOLIT sincer arata speriat ,nu cred ca a vazut in viata lui o fata care sa i se bage in fata si sa ii m ai spuna ca daca nu se potoleste ii d au cu un ciomag in cap [era a matusei mele ],opinia mea e sa nu te lasi batjocorita in nici un fel