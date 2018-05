De ce întârzie alocaţiile copiilor atât de mult. "Mi se pare o bătaie de joc ceea ce se întâmplă"

De ce întârzie alocațiile copiilor atât de mult. "Mi se pare o bătaie de joc ceea ce se întâmplă"

Multe femei se întreabă de ce nu primesc banii de alocație a copiilor nou-născuți imediat și trebuie să aștepte chiar și până la trei luni până când intră în posesia acestora. Problema devine și mai gravă în momentul în care există mame care își cresc singure copiii, iar lipsa banilor, chiar și pentru o lună de zile, este un adevărat chin.„În urmă cu două luni am născut gemene, iar banii nu i-am primit nici acum. Între timp, a trebuit să mă împrumut pentru a le putea cumpăra celor mici lapte, pampers și tot ce-au mai avut nevoie”, ne-a declarat Mădălina S., proaspătă mămică.În aceeași situație se află și Simona P., ea depunând dosarul la Agenția Județeană de Protecție și Inspecție Socială (AJPIS) Constanța cam în aceeași perioadă.„Mi se pare o bătaie de joc ceea ce se întâmplă. Nu mai spun că atunci când am depus dosarul, m-au tot pus pe drumuri de la ghișeu, ba că lipsea un act, ba că altul nu este în regulă și uite-așa am piedut o grămadă de timp”, ne-a declarat disperată, femeia.O altă mămică, Miruna P. a reușit să lase dosarul pentru primirea alocației celui mic în luna februarie și abia la sfârșitul lunii trecute a intrat în posesia mult așteptaților bani.„Este adevărat că am primit banii retroactiv, dar până atunci a trebuit să fac tot posibilul să mă descurc, pentru că soțul mi-a murit și trebuie să-mi cresc singură copilul”, ne-a mărturisit tânăra în vârstă de 31 de ani, cu lacrimi în ochi.Cert este că situația este cunoscută și întâlnită la nivelul întregii țări. „Este o problemă de ani de zile, se cunoaște. Situația s-a mai ameliorat pentru că, atunci când am fost eu mamă, dura chiar mai mult până primeam banii pe indemnizație, iar pentru mamele singure era foarte greu. Oricum, este inacceptabil să dureze atât de mult. Plata trebuie făcută în prima lună în care ai dreptul. Mamele ar trebui să cunoască problema, astfel încât măcar să își poată face o planificare, ceea ce nu rezolvă fondul problemei. Sunt femei care nu au altă sursă de venit și intrăm, din nou, în discuția despre ce înseamnă familie. Sunt familii monoparentale unde nu mai există încă un partener care să susțină cu un venit salarial regulat”, a declarat Ana Măiță, președintele Asociației „Mame pentru Mame”.Referitor la situația prezentată, Ministerul Muncii a explicat că numărul mic de angajați care se ocupă de aceste dosare este cauza întârzierilor banilor.„În unele cazuri este posibil să apară întârzieri, fie pentru că personalul agențiilor teritoriale trebuie să facă verificări suplimentare în legătură cu veniturile solicitanților, verificări care au loc anterior punerii în plată, fie din cauza deficitului de personal”, au precizat reprezentanții ministerului.La Constanța, spre exemplu, există un deficit de forță de muncă la nivelul AJPIS, motiv pentru care, la începutul anului, angajații au și protestat, dn acest motiv, dar și din cauza salariilor.