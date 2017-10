De ce este important să ne vaccinăm

Vaccinarea este o luptă continuă cu bolile, care pot fi eradicate uneori abia după decenii de la începerea unor campanii de imunizare, a afirmat senatorul Cristina Stocheci, într-o conferință de presă desfășurată la Pitești. „Vaccinarea este o luptă continuă, prin vaccinare nu vom putea eradica imediat aceste boli. Studiile arată că pentru difterie la noi, în România, a fost în 1960 prima vaccinare, dar ultimul caz de difterie a fost raportat în 1989. Studiile arată că poliomielita, deși a avut numeroase tipuri endemice în România, eradicarea totală a fost în 1992. Deci iată că ne trebuie o perioadă lungă de timp să ajungem la eradicarea acestor boli, care unele sunt letale, iar altele sunt invalidante”, a declarat Cristina Stocheci, membru în comisia de Sănătate a Senatului.În opinia sa, vaccinarea reprezintă o problemă națională, nu doar una care îl privește pe fiecare cetățean în parte. „De fapt, problema vaccinării este o problemă națională, nu este doar problema copilului care nu se vaccinează. Părintele hotărăște ca acest copil să nu fie vaccinat, copilul merge în colectivitate și îmbolnăvește colegul, colegul merge acasă și are un frățior de șase luni pe care nu-l putem vaccina sau are un bunic care are un cancer sau un diabet, care are imunitate compromisă și pe care nu-l putem vaccina. Deci este o problemă de sănătate publică”, a precizat senatorul.Sursa: Agerpres